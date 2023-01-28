Forever young: 5 стилистических приемов, которые сделают вас моложе. Фото

Часто возраст выдают не морщинки, а то, как мы одеваемся. С правильно подобранным нарядом вы можете выглядеть не только стройнее и свежее, но и моложе. Именно поэтому нужно тщательно обдумывать свой образ и научиться играть с гардеробом.

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OBOZREVATEL поделится полезными лайфхаками, помогающими "сбросить" несколько лет без омолаживающих процедур. И если вы подумали, что вам придется носить рваные джинсы, короткие свитера и толстовки – это далеко не так (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Подверните рукава

Часто достаточно показать несколько сантиметров запястья, как весь образ кажется гармоничней, а девушка – моложе, подтянутее и энергичнее. Когда мы набираем вес, могут измениться размеры нашей груди, бедер, сантиметры талии, но никак не запястья. Потому немного подверните манжеты на рубашке или приподнимите рукав свитера вверх;

2. Покажите лодыжки

В 2023 году модными считаются брюки-палаццо, расклешенные и свободные модели джинсов. Но если вы хотите почувствовать себя 18-летней девушкой и сделать образ более молодежным, присмотритесь к джинсам длины 7/8. Подберите короткие носки к кроссовкам или же отдайте предпочтение лоферам. Это правило относится также к юбкам и платьям;

3. Уберите темную одежду у лица

Надевайте верх яркого цвета, который придаст лицу свежести. Одежда темных оттенков стройнит, но в то же время подчеркивает возрастные изменения на лице, делает его тусклым и уставшим. Потому, брюки и юбки должны быть темными, а вот свитера, пиджаки и рубашки – пестрых и веселых оттенков. То же самое касается и головных уборов;

4. Забудьте о куртках, пальто и пиджаках оверсайз

Такая верхняя одежда будет делать вас массивнее и тяжелее. Вы можете приобрести изделия немного больше привычного размера, но не такие, которые будут на вас висеть. Кроме того, откажитесь от бархата и вельвета;

5. Подчеркните талию

Удлиненные водолазки, кардиганы, свитера и худи, во-первых, делают вас ниже, а, во-вторых, бесформенней. Чтобы добавить гармоничности вашему атфиту, выделите талию – заправьте рубашку в джинсы и не забудьте о ремне. Что касается платья, подружитесь с приталенными моделями или же возьмите за правило тонким поясом подчеркивать соблазнительные формы.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, как выглядеть на 10 лет моложе с помощью макияжа. Англоязычный автор бьюти-контентаНатали Брайт поделилась своим лайфхаком, как с помощью косметики спрятать возрастные изменения лица.

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