Эта ошибка легко испортит макияж летом: никогда не делайте так. Фото

Многие красавцы ошибаются, повторяя летом тот самый макияж, который используют в течение всего года. Жара – главный враг устойчивости мейкапа, а некоторые леди помогают ей в этом, допуская роковую ошибку.

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Именно этап подготовки требует особенного внимания, рассказали редакторы сайта Gala. Перед нанесением консиллера, базы или тонального средства нужно убедиться, что кожа готова (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скажите "нет" жирным кремам и другим уходовым средствам перед нанесением макияжа или убедитесь, что они хорошо впитались.

Перед тем как перейти к нанесению косметики, кожу нужно очистить и увлажнить. Это обязательное условие, чтобы избежать шелушения, сухости и скатывания. Однако не менее важно летом убирать остатки увлажняющих средств.

Зимой, когда кожа сохнет от ветра и мороза, жирный увлажняющий крем может стать спасением. Кроме того, в холодную погоду он не растекается по лицу, как под палящим солнцем.

Избыток средства на коже может стать причиной того, что макияж "поплывет". Чтобы этого не произошло, нужно сухими салфетками или бумажными полотенцами промокнуть лицо перед нанесением тона. Это поможет добиться эффекта сухой, но достаточно увлажненной изнутри кожи.

На подготовленное лицо уже можно наносить косметические продукты. Для лучшего эффекта следует закрепить макияж пудрой в Т-зоне, но важно не увлекаться, что не возникло эффекта "маски".

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