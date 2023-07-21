Назван лучший оттенок теней для загорелой кожи, который даст wow-эффект. Фото

Даже одинаковый макияж может по-разному смотреться на коже в разные периоды жизни, время дня и года. То, что зимой некрасиво переливалось на коже и подчеркивало недостатки, уже летом может оттенять загорелую кожу.

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Лучше всего на слегка коричневом лице будут смотреться самые светлые тени в вашем арсенале. Об этом рассказали редакторы французского сайта Voici (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Белый макияж – это не тот вариант, который часто можно заметить на лицах стильных красавиц. Обычно он сливается с бледной кожей и выглядит неестественно в холодное время года.

Однако на загорелой коже белый продукт будет выгодно оттенять глаза, зрительно увеличивая их. Редакторы издания советуют наносить тени пальцами, чтобы они выглядели ярче на глазу.

Кисточку обычно используют для нечеткого макияжа, который сливается с кожей, однако с белыми тенями так делать не стоит. Чтобы мейкап дольше носился, сначала на веко можно нанести базу под тени.

Не обязательно выбирать матовый продукт. Шимер в тенях придаст свежести взгляду и подчеркнет загоревшую кожу.

Раньше OBOZREVATEL писал, как сделать, чтобы макияж не растекался летом. О пяти секретах устойчивого мейкапа читайте в нашем материале.

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