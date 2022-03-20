Если волосы жирные, а вымыть нет возможности. 5 причесок на скорую руку

Во время войны, особенно когда приходится постоянно находиться в бомбоубежище, у многих нет возможности принимать душ. Внешний вид девушек влияет на эмоциональное состояние, поэтому следует приводить себя в порядок, расчесываться и по возможности ухаживать за кожей.

Даже жирные пряди можно красиво заплести и выглядеть привлекательно. OBOZREVATEL собрал 5 лайфхаков, как сделать привлекательные прически, когда волосы грязные.

Пучок

Гладкие прически лучше всего подходят для волос не первой свежести. Лучше выбрать классический вариант тугого пучка: низкий или высокий. Такая прическа продержится долго, в отличии от трендового пучка, где пряди затянуты не туго. Небрежный пучок может быть актуален, если в вашем арсенале косметики оказался сухой шампунь.

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Волосы нужно собрать в тугой хвост и зафиксировать резинкой. Чтобы волосы слушались, их можно слегка увлажнить водой или гелем. Кончики затянуть в тугой жгут в ту сторону, куда вы обычно причесываете пряди, чтобы не образовались "петухи".

Хвост с начесом

Если волосы длинные или средней длины, то кончики волос не выглядят грязными долго, поэтому можно завязать тугой хвост на затылке, а на макушке сделать начес, который скроет жирность.

Для этого нужно разделить волосы на две части: первую часть челки, а вторую завязать резинкой. Передние пряди следует начесать любой расческой, затем приложить к хвосту и пригладить то, что торчит, а кончики закрепить к резинке невидимками.

Плетение

Любое плетение скроет жирность волос. Лучше всего на несвежих прядях будут смотреться мелкие колоски, их можно не переплетать несколько дней. Особенно это актуально для мам, у кого есть дочки, поскольку не всегда есть время каждый день делать прическу во время войны.

Заплести колосок довольно просто, главное – тренировка. Косу нужно начать заплетать на макушке, и с каждым шагом добавлять пряди из основной массы волос.

Эффект мокрых волос

Эффект мокрых волос является трендом, но подходит для девочек с вьющимися и пышными прядями от природы. Также эта прическа подойдет тем, у кого короткая стрижка.

Для этого понадобится гель или пенка для волос. Кудри не стоит расчесывать, нужно взять в руки чуть-чуть пенки и нанести так, будто вы хотите сделать начес руками.

Кучера

Если дома есть возможность воспользоваться плойкой или выпрямителем, то кудри скроют не мытые волосы. Также можно воспользоваться обручем или другими аксессуарами, которые отвлекут взгляд окружающих от жирных корней.

Чтобы сделать укладку, кончики нужно подкрутить, а корни пригладить с помощью геля или лака для волос.

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