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Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей "леопардового" маникюра на лето 2023. Фото

Анна Кравчук
Красота
2 минуты
183
Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей 'леопардового' маникюра на лето 2023. Фото

Животные принты вновь ворвались в список трендов 2023 года. Эта тенденция радует нас своей дерзостью и эффектностью не только в одежде, но и в нейл-арте. Если вам кажется, что "леопард" – это признак безвкусицы и вульгарности, то поспешим развеять этот миф. При правильной подаче такой узор выглядит исключительно смело и стильно. 

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Анималистические дизайны в этом сезоне представлены в разных цветовых сочетаниях и техниках. Здесь вы встретите и трендовый розовый "леопард", и "леопардовый" френч. О самый инетересных идеях расскажем в материале OBOZREVATEL.

Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей "леопардового" маникюра на лето 2023. Фото

Леопардовый принт не обязательно делать в его классической коричнево-черной палитре. Намного интереснее будет смотреться яркий неоновый оттенок, например, как мы уже успели упомянуть, розовый. Этот цвет считается одним из самых трендовых летом-2023. В первую очередь, из-за предстоящего фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли. 

Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей "леопардового" маникюра на лето 2023. Фото

В целом, вся сочная палитра – однозначное "да" на жаркий летний период. Не бойтесь экспериментировать с цветами, выбирая смелые и яркие сочетания, как и вы сама. 

Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей "леопардового" маникюра на лето 2023. Фото

Если же вы наоборот не хотите делать сильно акцентный дизайн, но желаете оставаться в тренде, то анималистический принт в белых тонах – также довольно необычное решение. Выглядит элегантно и дорого. 

Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей "леопардового" маникюра на лето 2023. Фото

Еще более "дорогой" вариант – позолота. Ее приглушенная адаптация будет выглядеть изысканно и стильно. Можно присмотреться и к серебряному тону. 

Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей "леопардового" маникюра на лето 2023. Фото

"Леопардовый" френч – отличная альтернатива классическому французскому маникюру с белым кончиком. Такой нейл-арт станет однозначно оригинальной идеей, которую оцените как вы, так и окружающие. 

Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей "леопардового" маникюра на лето 2023. Фото

Недавно OBOZREVATEL писал, что "клубничный маникюр" стал хитом лета 2023 года. Клубничный принт на ногтях оригинально украсит любой образ. Особенно это актуально для леди, которые любят более сдержанные и однотонные аутфиты.

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