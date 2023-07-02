Для тех, кто не боится рисковать: шесть лучших идей 'леопардового' маникюра на лето 2023. Фото

Животные принты вновь ворвались в список трендов 2023 года. Эта тенденция радует нас своей дерзостью и эффектностью не только в одежде, но и в нейл-арте. Если вам кажется, что "леопард" – это признак безвкусицы и вульгарности, то поспешим развеять этот миф. При правильной подаче такой узор выглядит исключительно смело и стильно.

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Анималистические дизайны в этом сезоне представлены в разных цветовых сочетаниях и техниках. Здесь вы встретите и трендовый розовый "леопард", и "леопардовый" френч. О самый инетересных идеях расскажем в материале OBOZREVATEL.

Леопардовый принт не обязательно делать в его классической коричнево-черной палитре. Намного интереснее будет смотреться яркий неоновый оттенок, например, как мы уже успели упомянуть, розовый. Этот цвет считается одним из самых трендовых летом-2023. В первую очередь, из-за предстоящего фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли.

В целом, вся сочная палитра – однозначное "да" на жаркий летний период. Не бойтесь экспериментировать с цветами, выбирая смелые и яркие сочетания, как и вы сама.

Если же вы наоборот не хотите делать сильно акцентный дизайн, но желаете оставаться в тренде, то анималистический принт в белых тонах – также довольно необычное решение. Выглядит элегантно и дорого.

Еще более "дорогой" вариант – позолота. Ее приглушенная адаптация будет выглядеть изысканно и стильно. Можно присмотреться и к серебряному тону.

"Леопардовый" френч – отличная альтернатива классическому французскому маникюру с белым кончиком. Такой нейл-арт станет однозначно оригинальной идеей, которую оцените как вы, так и окружающие.

Недавно OBOZREVATEL писал, что "клубничный маникюр" стал хитом лета 2023 года. Клубничный принт на ногтях оригинально украсит любой образ. Особенно это актуально для леди, которые любят более сдержанные и однотонные аутфиты.

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