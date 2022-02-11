Девушка на миллион. Пять вариантов маникюра, который выглядит дорого

Несколько раз в месяц девушки задаются вопросом, "какой сделать маникюр" и большинство прибегают к тому, что хотят именно тот, который выглядел бы дорого. Одни тратят на "идеальные" ногти кучу денег, а другие следуют некоторым секретам, которые помогают ногтям так выглядеть.

Прежде всего, для изысканного и дорогого маникюра стоит сделать правильную форму ногтя – "мягкий квадрат" или "овал", пишет Cosmopolitan. Также необходимо понять, что дорогой маникюр в 2022 году выглядит максимально естественным, поскольку сейчас в тренде натуральность (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Природные оттенки

Дорогой маникюр не означает, что на него нужно потратить много денег или залепить ногти яркими цветами, блестками и паетками. Скорее наоборот, чем естественнее и натуральнее оттенки лака, тем выгоднее смотрится маникюр. Стоит обратить внимание на молочный, бежевый, бледно-розовый и бледно-зеленый оттенки.

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Французский маникюр

Классический вариант покрытия, который будет в моде постоянно. Все потому, что руки смотрятся максимально благородно и ухожено, а французский дизайн позволяет носить любыми аксессуары.

Оттенки красного

Несмотря на то, что выше мы писали про природные оттенки, в мире есть много женщин, которые любят яркий цвета, поэтому этот пункт именно для них. Красный цвет смотрится выгодно на фоне кожаного тиснения любимой брендовой сумки и подходит практически ко всему. Главное помнить о длине ногтя, в противном случае длинная ногтевая пластина будет выглядеть вульгарно.

Средняя длина

Именно средняя длина ногтя подразумевает под собой дорогой и стильный маникюр. Даже многие светские львицы просят мастеров маникюра оставлять естественность, вместо былых наращенных ногтей.

Форма

От этого пункта зависит напрямую, как будет выглядеть маникюр у девушки. Необходимо подобрать правильную форму ногтя под пальцы и их длину. Чем естественнее форма – миндалевидная, овально-квадратная и форму "мягкий квадрат" – тем выгоднее смотрятся ногти.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в 2022 году появился новый хит дизайна ногтей – двойной французский маникюр. Его уже опробовали множество звезд, включая Кендалл Дженнер, Мэдисон Бир и другие.