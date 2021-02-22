Десять лучших способов выспаться наверняка: как и где засыпать
Когда день настолько занят делами, что нет времени нормально выспаться, пришло время учиться осваивать сон в новых местах.
Отдохнуть на протяжении нескольких часов можно у бассейна, удобно устроившись на шезлонге. Об этом пишет Esquire.
В гамаке
Как показывает практика, такой сон не сильно практичен, как это может показаться в теории. Кроме того, есть ряд специфических моментов, которых не получится избежать. Например, погода должна быть соответствующей.
Диско-дремота
Этот вариант подойдет для тех, кому резко захотелось спать между восемью и одиннадцатью вечера в субботу.
В машине
Конечно же, речь идет только о пассажирах. Когда за окном плавно сменяются пейзажи, то глаза сами начинают невольно слипаться.
Перед обедом
Сон перед приемом пищи – это тоже отличная идея. Если появилось такое желание, то не стоит себе в нем отказывать.
После праздничного обеда
Отдых после плотного обеда или ужина просто необходим, чтобы перевести дух и дальше продолжить продуктивный день.
В мягком кресле у огня с газетой на коленях
Такой сон может стать одним их ваших любимых, поскольку закутаться в теплый плед и сесть в удобное кресло у камина – лучшие декорации для спокойного отдыха.
После обеда в будний день
Если правильно организовать рабочее время, то получится выделить час-два для дневного отдыха.
В кино с родителями на зимних праздниках
Удобно умоститься на заднем ряду и спокойно себе подремать полтора-два часа. Такой досуг также можно превратить в хорошую семейную традицию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Напитки, помогающие улучшить сон. Чтобы хорошо выспаться, вечером следует употреблять теплое молоко или ромашковый чай. Для усиления эффекта последний можно совместить с добавками магния.
Дневной сон может быть смертельно опасным. Китайские ученые Медицинского университета Гуанчжоу пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью час и более может негативно отразиться на здоровье.