Десять лучших способов выспаться наверняка: как и где засыпать

Когда день настолько занят делами, что нет времени нормально выспаться, пришло время учиться осваивать сон в новых местах.

Отдохнуть на протяжении нескольких часов можно у бассейна, удобно устроившись на шезлонге. Об этом пишет Esquire.

В гамаке

Как показывает практика, такой сон не сильно практичен, как это может показаться в теории. Кроме того, есть ряд специфических моментов, которых не получится избежать. Например, погода должна быть соответствующей.

Диско-дремота

Этот вариант подойдет для тех, кому резко захотелось спать между восемью и одиннадцатью вечера в субботу.

В машине

Конечно же, речь идет только о пассажирах. Когда за окном плавно сменяются пейзажи, то глаза сами начинают невольно слипаться.

Перед обедом

Сон перед приемом пищи – это тоже отличная идея. Если появилось такое желание, то не стоит себе в нем отказывать.

После праздничного обеда

Отдых после плотного обеда или ужина просто необходим, чтобы перевести дух и дальше продолжить продуктивный день.

В мягком кресле у огня с газетой на коленях

Такой сон может стать одним их ваших любимых, поскольку закутаться в теплый плед и сесть в удобное кресло у камина – лучшие декорации для спокойного отдыха.

После обеда в будний день

Если правильно организовать рабочее время, то получится выделить час-два для дневного отдыха.

В кино с родителями на зимних праздниках

Удобно умоститься на заднем ряду и спокойно себе подремать полтора-два часа. Такой досуг также можно превратить в хорошую семейную традицию.

Как сообщал OBOZREVATEL: