Быстро делается, долго держится. Что такое американский маникюр и при чем здесь помада

Классический американский маникюр, который появился в 1950-е, сочетает в себе красоту, универсальность и практичность, поскольку не предполагает предварительное наращивание, укрепление гелем и другие сложные манипуляции с ногтями. Такой маникюр должен сочетаться с цветом помады, поэтому используются нюдовые, красные, розовые, реже – темные винные, коричневые оттенки лаков.

Американский нейл-дизайн имеет несколько разновидностей. Это однотонное покрытие (матовое, если вы чаще пользуетесь матовыми помадами, или глянцевое) и различные вариации, похожие на французский маникюр. Например, "Беверли Хилз" – когда типичная для френча четкая линия на конце ногтевой пластины размывается, создавая более натуральный вид ногтей. OBOZREVATEL собрал интересные варианты американского маникюра и главные факты об этом тренде (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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У американской техники много поклонниц не только в США, ведь такой маникюр делать довольно просто (даже в домашних условиях), а подходить он будет фактически под весь гардероб.

Секрет этого в том, что цвет лака должен совпадать с помадой, которую женщина наносит чаще всего. Необязательно, чтобы цвета были абсолютно идентичными – ногти могут быть на оттенок светлее или темнее.

Если вы чаще всего обходитесь без ярких помад, вам подойдет "американский френч" натуральных цветов. Главное – никакого вычурного дизайна и сложности.

Еще одна важная особенность американского маникюра – это форма и длина ногтей. Они должны быть овальными, приближенными к миндалевидными, и не очень длинными. Такое сочетание подходит любой форме рук и не требует долгого отращивания.

Американский маникюр светлых и натуральных оттенков практичный – такие лаки наносятся куда проще насыщенных и не требуют долгих и выверенных движений кисточкой. А если с ногтем вдруг что-то случится, недостаток не будет сильно бросаться в глаза и вам не придется срочно бежать к мастеру или исправлять ситуацию самостоятельно.

Американская техника в то же время предполагает тщательный уход за руками. Пластины перед нанесением лака обрабатываются антисептиком, удаляется кутикула. Если нужен однотонный дизайн, весь ноготь окрашивается лаком в несколько слоев.

В случае с маникюром на подобие французского, кончик пластины не должен быть "яркого" белого цвета и не должен быть отделен очень четкой линией. Он может быть и акцентным, если использовать цветной лак.

При этом американский метод будет отличаться от классического френча в плане очередности нанесения лаков. В американском сначала рисуется белая "шляпка", а потом сверху на всю ногтевую пластину наносится полупрозрачное покрытие телесно-розового оттенка, гармонирующего с тоном кожи. Таким образом, уходит чрезмерное сияние белого лака и появляется мягкий градиент, что добавляет маникюру элегантности и визуальной натуральности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети получил популярность новый тренд в маникюре – дизайн Аврора (или Северное сияние). Такой вид нейл-арта пошел из Южной Кореи и отличается особым фактурным блеском с 3D-эффектом.