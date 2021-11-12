В сети набирает популярность новый тренд маникюра из Кореи. Фото и видео

В сети набирает популярность новый тренд в маникюре – дизайн Аврора (или Северное сияние). Такой вид нейл-арта пошел из Южной Кореи и отличается особым фактурным блеском с 3D-эффектом.

Необычный внешний вид покрытия создается благодаря толстому второму слою полупрозрачного (или даже прозрачного) лака, который наносят только на средину ногтя. OBOZREVATEL предлагает узнать больше о маникюре Аврора и ознакомиться с идеями, которые могут вдохновить вас на эксперимент (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Тренд на дизайн Северное сияние уже широко распространился в Instagram среди пользователей из Южной Кореи. Об этом свидетельствует хештег #오로라 네일 (Aurora nails), который использовали для больше 180 тыс. публикаций.

Судя по фото, особенно удачно 3D-эффект Аврори смотрится на лаке голубых или синих оттенков.

Чтобы блеск был кристальным и красиво переливался, можно использовать для второго слоя лак с перламутровым эффектом или небольшими блесточками. В Южной Корее уже даже выпускают специальные гель-лаки Aurora.

В домашних условиях также можно повторить этот дизайн. Северное сияние получится, если лак для второго слоя будет с мелкими светоотражающими частицами.

Видео с идеями для нейл-дизайна Аврора:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как блогер легко рисует идеальные стрелки на глазах с помощью своих длинных ногтей. Вскоре этот ролик разлетелся по интернету и его заметил стилист, который решил также попробовать этот совет.