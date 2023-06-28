Четыре секрета макияжа для женщин 40+, которые позволят 'сбросить' 10 лет. Фото

Косметология, уходовые средства и хирургия помогают бороться с возрастными изменениями кожи, но не стоит недооценивать и макияж. Умение подчеркнуть преимущества и замаскировать недостатки косметикой может помочь быстро и безболезненно "сбросить" 10 лет.

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Увлажнение

Сухость кожи, потеря румянца и сияния – признаки старения. Чтобы получить идеальный макияж, сначала необходимо подготовить кожу, хорошо увлажнив ее. Важно выбрать легкий увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи, ведь плотная текстура не даст тональному средству хорошо зафиксироваться.

База под макияж

Может показаться, что увлажняющего крема достаточно для того, чтобы наполнить и освежить кожу, однако не стоит пропускать следующий шаг – базу. Чтобы кожа выглядела здоровой и свежей, нужно воспользоваться косметическим продуктом, который придаст ей сияние. Тон с ним, кстати, будет держаться лучше.

Правильное нанесение

Недостаточно выбрать качественную косметику, чтобы сделать хороший макияж. Не менее важно уметь его наносить так, чтобы подчеркнуть все преимущества и замаскировать возрастные изменения. Например, румяна стоит наносить не на щеки, а на скулы, растягивая. Эта техника придает лицу структуру.

Густые, черные ресницы

Глаза – часть лица, которая выдает возраст, ведь там образуются микроморщины, а нежная кожа вокруг опускается. Поэтому важно, чтобы макияж глаз не был слишком темным, а взгляд – тяжелым. Лучше отдать предпочтение легкой туше естественного цвета, а не накладным ресницам и наращиванию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что существует несколько ошибок в макияже глаз, которые могут состарить. Осторожно нужно быть с графитовыми и черными оттенками теней, накладными ресницами и стрелками. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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