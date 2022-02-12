Полный провал. Четыре ошибки в макияже, которые вас старят

Представительницы прекрасного пола пытаются скрыть недостатки своей кожи и прибегают к макияжу. Однако есть несколько распространенных ошибок, которые еще больше старят женщин под слоем косметики.

Издание Вest Life перечислило четыре провала в нанесении макияжа, которые точно прибавят вам лет. Это – сухая кожа, перебор с основой, неправильная помада и тени для век.

Нанесение макияжа на сухую кожу

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Самая распространенная ошибка при старении вообще не связана с косметикой, а с базой лица.

"Когда макияж ложится на сухую кожу и черты лица, кожа впитывает его, как если бы это был продукт по уходу. Это "дает неравномерный цвет и не дает здоровой констатации", – утверждает профессиональный визажист Мэри Винкенвердер.

По ее словам, чтобы избежать такого эффекта, стоит ежедневно увлажнять кожу в соответствии с ее потребностями. В частности, если кожа очень сухая, лучше наносить крем накануне вечером. Закрепить это можно с помощью тоника.

Использование слишком большого количества основы

В макияже есть правило, которое гласит: чем меньше, тем лучше. И пренебрегать им не стоит.

"Одна из самых распространенных ошибок в макияже, из-за которой люди выглядят старше, – это использование слишком большого количества тонального крема. Основа может сделать вашу кожу липкой и может застрять в морщинах, делая их более заметными", – считает профессиональный визажист Лаура Ронкальи.

Она советует использовать основу с легким или средним покрытием и наносить ее кистью или спонжем. Если таких приспособлений нет, то в нее стоит добавить немного увлажняющего крема. Таким образом получится легкая, смешиваемая консистенция, которая будет таять на коже, не подчеркивая ее текстуру.

Выбор правильного оттенка помады с годами

Важно помнить, что помада может как все исправить, так и все испортить.

"Нужно смотреть не только на то, как тон взаимодействует с оттенком вашей кожи, но и с цветом ваших зубов. Определенные оттенки на желтой или красной основе без какого-либо синего или фиолетового оттенка могут сделать зубы более желтыми, что является признаком старения", – говорит профессиональный визажист Мэнди Брайс.

Нанесение резких цветов на область вокруг глаз

Неправильный оттенок для макияжа глаз может состарить женщину. Эффектом старения обладают "дымчатые глаза".

"Использование декоративной косметики темного или очень яркого цвета может подчеркнуть морщины. Если вы можете жить, не выражая себя с помощью смелых или ярких цветов, это поможет выглядеть моложе", – добавила Брайс.

По ее словам, блестящие тени для век также могут подчеркивать линии. Поэтому лучше иметь под рукой нейтральную палитру теней для век.

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