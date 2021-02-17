Секреты красоты Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцессы Дианы: тайные приемы

Безупречный вид британских красавиц всегда приковывает внимание: как они могут иметь идеальную фигуру, волосы и кожу? Некоторые считают, что над герцогинями колдуют десятки мастеров, но, например, жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон, собственноручно сделала макияж на свадьбу.

Чудодейственные масла, натуральная косметика и спорт помогают девушкам поддерживать естественную красоту. OBOZREVATEL собрал секреты, которым следуют представительницы королевской семьи.

Меган Маркл

Меган Маркл, жена принца Гарри, имеет много секретов красоты благодаря своему Голливудскому прошлому. "Главное упражнение для лица – 15 улыбок – подтягивает лицевые мышцы и добавляет рельефа скулам и подбородку", – поделилась герцогиня с Birchbox.

Меган научилась подчеркивать свой образ макияжем у мастеров грима на съемочных площадках. Must have в косметичке герцогини – розовые румяна. Легкий тональный крем женщина использует только на некоторые участки лица. Веснушки – особенность кожи Маркл, которую она никогда не скрывает. От нежелательных высыпаний ее бережет масло чайного дерева.

Конечно, селебрити иногда пользуется услугами визажистов, но больше внимания уделяет естественному уходу за кожей: она использует увлажняющий крем и проводит массаж лица. Маркл пьет большое количество воды и занимается спортом. Любимый вид физической активности – йога.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская следит за собой исключительно с помощью органических косметических средств. Утром Миддлтон делает самомассаж, чтобы держать мышцы лица в тонусе. "Один из секретов Кейт – масло шиповника. Оно заботится о коже: увлажняет и разглаживает морщины", – сообщил US Weekly.

После рождения трех детей фигура Миддлтон в прекрасном состоянии. Жена принца Уильяма играет в большой теннис и занимается фитнессом. Также Кейт правильно питается: женщина полностью отказалась от сладкого, только на Рождество позволяет себе праздничный пудинг.

Блестящие прически Кейт – результат работы парикмахера Ричарда Уорда. Герцогиня моет волосы только безсульфатним шампунем на растительной основе. Ее шевелюра выглядит увлажненной и здоровой на каждом светском мероприятии.

Принцесса Диана

Принцесса Диана отличалась яркой индивидуальностью, красотой и чувством вкуса в королевской семье.

Весь секрет аристократического стиля – в сдержанности: принцесса никогда не наносила яркий макияж. Любимым продуктом косметики были легкие румяна, которые подсвечивали лицо. Стилисты учили Диану правильно красить ресницы: поднимать корни, чтобы раскрыть взгляд.

Принцесса Уэльская не боялась экспериментировать с внешностью: она носила культовую короткую прическу 80-х. Встретившись со стилистом Сэмом МакНайтом, Диана сказала: "Я даю свободу твоим действиям", – рассказал Сэм Daily Telegraph.

Визажистка Мэри Гринвелл говорила, что Диана – женщина с яркой индивидуальностью. Она всегда знала, как хочет выглядеть и какие усилия нужно для этого приложить. "Леди Ди – источник вдохновения для меня и для многих", – поделилась мастер Tish Weinstock.

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