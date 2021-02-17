Секреты красоты Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцессы Дианы: тайные приемы

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл используют только натуральную косметику

Безупречный вид британских красавиц всегда приковывает внимание: как они могут иметь идеальную фигуру, волосы и кожу? Некоторые считают, что над герцогинями колдуют десятки мастеров, но, например, жена принца УильямаКейт Миддлтон, собственноручно сделала макияж на свадьбу.

Чудодейственные масла, натуральная косметика и спорт помогают девушкам поддерживать естественную красоту. OBOZREVATEL собрал секреты, которым следуют представительницы королевской семьи.

Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка.

Меган Маркл, жена принца Гарри, имеет много секретов красоты благодаря своему Голливудскому прошлому. "Главное упражнение для лица – 15 улыбок – подтягивает лицевые мышцы и добавляет рельефа скулам и подбородку", – поделилась герцогиня с Birchbox.

Меган Маркл имеет привлекательную внешность и не боится показывать веснушки.

Меган научилась подчеркивать свой образ макияжем у мастеров грима на съемочных площадках. Must have в косметичке герцогини – розовые румяна. Легкий тональный крем женщина использует только на некоторые участки лица. Веснушки – особенность кожи Маркл, которую она никогда не скрывает. От нежелательных высыпаний ее бережет масло чайного дерева.

Герцоги Сассекские во время официального визита в Южной Африке занимаются благотворительностью.

Конечно, селебрити иногда пользуется услугами визажистов, но больше внимания уделяет естественному уходу за кожей: она использует увлажняющий крем и проводит массаж лица. Маркл пьет большое количество воды и занимается спортом. Любимый вид физической активности – йога.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон позирует для фотографов в маске.

Герцогиня Кембриджская следит за собой исключительно с помощью органических косметических средств. Утром Миддлтон делает самомассаж, чтобы держать мышцы лица в тонусе. "Один из секретов Кейт – масло шиповника. Оно заботится о коже: увлажняет и разглаживает морщины", – сообщил US Weekly.

Кейт Миддлтон и принц Уильям общаются с британскими врачами онлайн.

После рождения трех детей фигура Миддлтон в прекрасном состоянии. Жена принца Уильяма играет в большой теннис и занимается фитнессом. Также Кейт правильно питается: женщина полностью отказалась от сладкого, только на Рождество позволяет себе праздничный пудинг.

Кейт Миддлтон общается со студентами на тему психического здоровья.

Блестящие прически Кейт – результат работы парикмахера Ричарда Уорда. Герцогиня моет волосы только безсульфатним шампунем на растительной основе. Ее шевелюра выглядит увлажненной и здоровой на каждом светском мероприятии.

Принцесса Диана

Легендарная стрижка принцессы Дианы стала феноменом 20 века.

Принцесса Диана отличалась яркой индивидуальностью, красотой и чувством вкуса в королевской семье.

Весь секрет аристократического стиля – в сдержанности: принцесса никогда не наносила яркий макияж. Любимым продуктом косметики были легкие румяна, которые подсвечивали лицо. Стилисты учили Диану правильно красить ресницы: поднимать корни, чтобы раскрыть взгляд.

Принцесса Уэльская не боялась экспериментировать с внешностью: она носила культовую короткую прическу 80-х. Встретившись со стилистом Сэмом МакНайтом, Диана сказала: "Я даю свободу твоим действиям", – рассказал Сэм Daily Telegraph.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе.

Визажистка Мэри Гринвелл говорила, что Диана – женщина с яркой индивидуальностью. Она всегда знала, как хочет выглядеть и какие усилия нужно для этого приложить. "Леди Ди – источник вдохновения для меня и для многих", – поделилась мастер Tish Weinstock.

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