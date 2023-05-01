Бьюти-факапы могут испортить все! Семь ошибок в макияже, которые нельзя допускать

Многие женщины видят в бьюти-процедурах необходимость, но для некоторых красавиц макияж – это проявление любви к себе и своеобразный "ритуал", который пробуждает в них уверенность и женственность. Очень неприятно, когда сколько времени, потраченного на нанесение мейкапа, уходит в никуда, ведь он не подчеркивает естественную красоту, а портит внешний вид.

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Чтобы бьюти-рутина приносила только пользу, нужно внимательно следить за процессом и косметикой. OBOZREVATEL решил рассказать, какие факапы могут испортить макияж (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Непропорциональные брови

Брови-"ниточки" или естественные, широкие брови – это просто тренд, который далеко не всем подходит. Дамам с острыми чертами не будут подходить "ежики" над глазами, ведь они будут выделяться на фоне маленького носа или тонких губ. Форму бровей лучше подобрать с профессионалом, ведь такая грубая ошибка будет каждый раз портить мейкап.

Отсутствие увлажнения

Увлажненная кожа – лучший друг ровного тона. Если пропустить этот шаг, тональное средство подчеркнет сухость и шелушение на лице.

Несколько акцентов в макияже

Недаром светские львицы и голливудские красавицы избегают слишком яркого макияжа со смоки-айс и сочными губами. В мире визажа такой макияж стал абсолютным антитрендом, поэтому акцент следует делать на одном ярком элементе: губах, глазах, скулах или румянах.

Неправильный цвет тонального крема

Желтый или темный тон не создаст эффект искусственного загара, а только сделает макияж "грязным". Цвет лица будет контрастировать с шеей и декольте, поэтому следует внимательно подбирать косметическое средство.

Избыток пудры

Пудра, безусловно, замаскирует блеск от глянцевого тона и закрепит его, но ее излишек подчеркнет все поры на лице. Даже с прозрачной, рисовой пудрой следует соблюдать осторожность.

Много туши

Всем хочется поражать прохожих глубоким взглядом и длинными ресницами, но черная тушь очень хорошо видна на ресницах. Особенно, если ею пытались сделать "кукольный" взгляд. Женщинам со светлыми волосами рекомендуют присмотреться к туши коричневого цвета, а брюнеткам – избегать эффекта склеенных ресниц.

Темная помада

Темные и яркие оттенки помад, если речь не идет о классической красной, очень старят даже молодых красавиц. Такой макияж легко испортить и размазать, поэтому он подходит только в уникальных случаях, как вот вечерние светские мероприятия.

Ранее OBOZREVATEL писал о 4 ошибках в макияже, который ни в коем случае нельзя допускать после 40 лет. Подробнее о них – читайте по ссылке.

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