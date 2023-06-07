Будет держаться весь день! Шесть секретов суперстойкого макияжа, которые действительно работают. Фото

Безупречный макияж на протяжении 10-15 часов – задача не из легких, особенно летом. Но ее также нельзя назвать невыполнимой. И для этого вам не нужно использовать дорогие бьюти-средства или фиксирующие спреи.

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OBOZREVATEL расскажет несколько полезных трюков, которые вы будете применять в теплое время года. Некоторым продуктам визажисты нашли "особенное" предназначение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Используйте увлажняющий крем

Даже если у вас жирная кожа, перед макияжем следует хорошо увлажнить лицо. Почему, спросите вы? Во-первых, увлажненная кожа сама по себе вырабатывает меньше кожного сала, во-вторых, она лучше впитывает наносимые косметические средства, в-третьих, становится более гладкой. Но избегайте кремов с матовой формулой, потому что они создают тусклый слой, на котором флюид выглядит искусственно. Для жирной и комбинированной кожи используйте бьюти-продукты легкой водянистой консистенции.

2. Нанесите гель алое вместо основы

После нанесения увлажняющего крема подождите несколько минут, пока он впитается, а далее используйте натуральную основу в виде геля алое вера. Это средство является хорошей заменой синтетической косметике с силиконами – не закупоривает поры, быстро впитывается, не сильно нагружает кожу.

3. Закрепите гель алое пудрой

Чтобы продлить стойкость мейкапа, нанесите пудру поверх базы, а затем тональный крем. Это трюк, который еще больше уменьшает видимость пор и обеспечивает лучшее сцепление флюида с кожей. Только запомните, пудра должна быть прозрачной и достаточно мелкой, чтобы придать лицу бархатистой гладкости.

4. Используйте кисть или спонж для тональной основы

Вероятно, ваш макияж быстро стирается, потому что вы наносите тоналку пальцами. По словам специалистов индустрии красоты, контакт жидкости с теплом рук ослабляет свойства косметического средства. Потому лучше наносить его кистью или бьюти-блендером.

5. Приобретите безмасляное тональное средство

Тоналка с маслами в составе лучше увлажняет кожу, но вызывает "стекание" макияжа с лица. Для летнего сезона купите отдельный продукт с легкой консистенцией.

6. Применяйте специальную технику нанесения продуктов

Если втирать бьюти-средства в кожу, тональный крем и пудра будут хуже фиксироваться на лице. Лучше всего "штамповать", то есть вдавить средство в кожу, прижимая кисточку к ее поверхности. После этого рекомендуется растушевать косметику круговыми движениями.

Ранее OBOZREVATEL писал, как сделать омолаживающий макияж. Для этого вам понадобится легкая тональная основа, светлый консилер и румяна. Чтобы узнать об остальных секретах – переходите по ссылке.

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