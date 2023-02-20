Больше никакой сдержанности: в 2023 году в моду ворвался французский маникюр с ''изюминкой''. Фото

Классический французский маникюр считается образцом простоты и элегантности, однако в 2023 году можно забыть о сдержанности и дать волю фантазии. В моду ворвались дизайны с яркими и блестящими деталями.

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Чем ближе теплое время года, тем большую популярность приобретают нетипичные вариации французского маникюра, которые точно понравятся поклонницам смелых идей. О новой тенденции рассказали редакторы французского сайта Lofficiel (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 2023 году стильно на пальчиках будут смотреться не белый, а, например, красный, зеленый, синий или другие сочные цвета. Маникюр будет выглядеть еще игривее, если соединить несколько оттенков и покрыть лаком каждый ноготь по-разному.

Красочный французский маникюр привлечет внимание и придаст "изюминку" даже простому образу. Вместо нюдового ноготь можно покрыть цветным лаком и закрасить кончик контрастным цветом. Среди модных сочетаний можно отметить розовый и красный или классический черный и белый.

Что касается формы ногтя, то самой модной в этом сезоне является миндальная, для которой характерен закругленный кончик.

Более того, OBOZREVATEL ранее писал, что в моду возвращается хромированный френч, которого уже давно не видели на пальчиках модниц. Не менее стильно будет выглядеть и французский маникюр с двойным омбре.

Как писал OBOZREVATEL, свое внимание можно обратить на менее яркие, но такие же оригинальные дизайны френча – невидимый и стеклянный. Они тоже будут на пике популярности.

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