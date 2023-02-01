''Стеклянный'' френч возвращается в тренды: чем особенный маникюр и почему его выбирают модницы во всем мире. Фото

Французский маникюр – это вечная классика, которая, по прогнозам мастеров, никуда не денется из перечня трендов в ближайшее время. Тем не менее, если этот дизайн ногтей вам кажется довольно скучным и заезженным, то предлагаем познакомиться с новой тенденцией в мире нейл-арта – "стеклянный" френч.

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"Стеклянный французский маникюр" – это более смелый и необычный, но вместе с тем очень нежный и весьма универсальный вариант классического френча. Его особенность заключается в абсолютно прозрачном, похожем на стекло, кончике. OBOZREVATEL собрал несколько примеров трендового дизайна, который уже успели попробовать многие знаменитости, включая Рианну и Ким Кардашьян.

Все любят французский маникюр за его простоту, легкость и элегантность. Но представьте, что на кончике будет не классическая белая полоска или же более яркий цвет, а прозрачное "продолжение" вашего ногтя.

В зависимости от используемого цвета лака, формы ногтей и даже длины получается довольно эффектный маникюр, который оценят как любительницы минимализма, так и фанатки более экстравагантных нейл-артов.

Сделать такой маникюр можно при помощи наращивания прозрачным гелем. "Стеклянный" френч гармонично будет сочетаться с любым образом: и эпатажным, и сдержанным.

Не бойтесь экспериментировать с дополнительными элементами: стразами, бисером, наклейками, рисунками и прочим.

Как писал OBOZREVATEL, какой бы не была ваша страсть к дизайну ногтей с использованием дополнительных элементов, рисунков, наклеек и прочего, нельзя отрицать – минималистичные тенденции в маникюре доминируют. Нейл-арт в чрезмерном стиле уходит на второй план, а на его место приходит "спокойная" классика. В том числе и так называемые "ногти богатой девушки".

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