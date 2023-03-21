Не делайте так: девять ошибок в макияже, которые состарят на 10 лет и испортят образ

Даже если вам 18, ошибки, речь о которых пойдет ниже, превратят ваш образ в тяжелый и мрачный. Макияж направлен не только на то, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, но и чтобы сделать ваш внешний вид свежее и ухоженней. Несколько лайфхаков помогут создать мейкап не хуже, чем в салоне.

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OBOZREVATEL подскажет, почему ваш образ ранее получался уставшим и ненатуральным. Эти простые правила прекратят вас в голливудскую звезду (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Агрессивный контуринг

Слишком интенсивный контуринг с четко выраженными скулами выглядит неестественно и лишает образ свежести. Если вы переусердствуете с бронзатором, то точно добавите себе несколько лет и утяжелите макияж. Даже диагональная растушевка в этом случае дает обратный результат.

2. Темные румяна

Даже если вы жгучая блондинка, темные румяна не добавят модных баллов вашему внешнему виду. Чтобы казаться свежее и моложе, используйте пыльно-розовые или персиковые оттенки. Сливовые и коричневые тона уберите подальше.

3. Плотный консилер

Тональные средства тоже могут старить. Старайтесь наносить тонкий слой консилера, чтобы ваша кожа не пересушивалась и выглядела увлажненной. Избыточное количество тоналки создаст эффект маски.

4. Черные smoky eyes

Такой макияж делает глаза визуально меньше, а образ – тяжелее. Сейчас даже в вечерних образах почти не встретить смоки, которые выполнены только черными тенями, растушеванными на все веко. Замените темные оттенки на более теплые – шоколадные, медные или добавьте сияния.

5. Акцентирование нижнего века

Данная техника мейкапа глаз привлекает внимание к внешним уголкам. Если они опущены вниз, то ваш взгляд станет подчеркнуто грустным. Чтобы обеспечить эффект визуальной подтяжки, направляйте все штрихи вверх.

6. Толстые стрелки

Хоть на 18-летних, хоть на 50-летних выигрышно смотрятся тонки и аккуратные стрелки, которые оптически вытягивают форму глаз, приближая ее к самой желанной – миндалевидной. Толстые стрелки испортят образ и создадут вид тяжелых век и уставшего взгляда.

7. Графические брови

Чтобы добавить виду строгости, а вам пару лет – четко прорисуйте брови темным карандашом. А чтобы освежить – выполните коррекцию с помощью техники "штриховка" без нажима на кисть. Придайте форму бровям, но не прорисовуйте контур и каждую волосинку.

8. Темный контур губ

Вспомните 90-е. Макияж, в котором карандаш для губ темнее помады, добавляет сразу лет десять. К тому же данная "техника" выглядит максимально ненатурально. Старайтесь подбирать цвет карандаша в тон помады и использовать блески, чтобы губы казались сочнее.

9. Темная помада

Многие не знают, что чаще всего старит не сам цвет помады, а ее неудачное сочетание cо слишком светлым тональным кремом или резким контурингом с темными румянами. В этом случае контраст в макияже получается чересчур сильным, а образ – мрачным. Чтобы избавиться от этой проблемы, "подсветите" кожу, не давая ей выглядеть матовой.

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