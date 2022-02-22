Бывшая балерина, которая в 60 выглядит на 20 лет моложе, раскрыла свои секреты красоты

Ульяна Виноградова
Красота
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Бывшая балерина, которая в 60 выглядит на 20 лет моложе, раскрыла свои секреты красоты
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60-летняя американка Ивана Даниэлл выглядит на 20 лет младше. Раньше она была балериной. Затем решила посвятить свою жизнь изучению осанки и движений и теперь является экспертом по телу, а также автором книги "Руководство для современного тела".

Женщина имеет свои секреты по уходу за кожей, каждый из которых позволяет ей сбросить возраст на два десятилетия. Она поделилась с изданием Express главными советами молодости, связанными с балансом правильного питания, движением и несколькими основными продуктами питания.

Ивана Даниэлл раньше была балериной.
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"Мое тело не стареет, оно омолаживается. Мне за 60, и я замечаю, что становлюсь лучше и моложе", – отметила Даниэлл.

Основная философия американки состоит в том, чтобы осознавать индивидуальность своего тела и искать подходящего профессионала, который направит вас, поскольку то, что хорошо для одного человека, может быть плохо для другого.

Также у женщины есть несколько простых секретов, которые каждый может попробовать дома.

По ее словам, одним продуктом, которым все должны запастись, является солнцезащитный крем.

Ивана Даниэлл регулярно ухаживает за своей кожей.

"Я не хожу на солнце с 30 лет и наношу Factor 50 каждый день. Дерматолог проверил и сказал, что моя кожа на 20 лет моложе, чем должна быть. Поверьте, это так просто", – добавила Даниэлл.

Она каждый день намазывает лицо и руки солнцезащитным кремом, а также активно прибегает к косметическим процедурам для тела.

"Я пользуюсь очень хорошим режимом ухода за кожей, который подходит для моего возраста. Он не особенно дорогой, но я очень усердно соблюдаю режим", – рассказала американка.

Даниэлл использует несколько продуктов с ретинолом (витамином А) на ночь, так как это лучшее средство для обновления кожи после 40–50 лет. А утром наносит на лицо сыворотку с витамином С, которая предотвращает появление возрастных пятен.

Ивана Даниэлл ведет активный образ жизни.

"Одна вещь, которую может сделать каждый, – это осанка", – подчеркнула женщина.

Также она дала совет тем, кто борется со своим весом. Американка считает, что основной причиной лишних килограммов является сидячий образ жизни и неподходящая диета.

"Образ жизни приносит долголетие, другого секрета нет. Я никогда не напрягаю свое тело. Я стараюсь делать красивые и плавные движения. Каждый день гуляю на свежем воздухе не менее 40 минут", – добавила Даниэлл.

Ивана Даниэлл позволяет себе вкусности.

Из еды американка употребляет понемногу овощей, мяса, углеводов и молочных продуктов. При этом она не ограничивает себя.

"Я не верю в диеты и питаюсь очень осознанно. Мне нравится хорошо поесть вне дома и выпить бокал хорошего красного вина. Все в меру, ничего сумасшедшего", – сказала американка.

Кроме этого, в моде она выбирает простоту.

Ивана Даниэлл придерживается простоты в моде.

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