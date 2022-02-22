Бывшая балерина, которая в 60 выглядит на 20 лет моложе, раскрыла свои секреты красоты

60-летняя американка Ивана Даниэлл выглядит на 20 лет младше. Раньше она была балериной. Затем решила посвятить свою жизнь изучению осанки и движений и теперь является экспертом по телу, а также автором книги "Руководство для современного тела".

Женщина имеет свои секреты по уходу за кожей, каждый из которых позволяет ей сбросить возраст на два десятилетия. Она поделилась с изданием Express главными советами молодости, связанными с балансом правильного питания, движением и несколькими основными продуктами питания.

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"Мое тело не стареет, оно омолаживается. Мне за 60, и я замечаю, что становлюсь лучше и моложе", – отметила Даниэлл.

Основная философия американки состоит в том, чтобы осознавать индивидуальность своего тела и искать подходящего профессионала, который направит вас, поскольку то, что хорошо для одного человека, может быть плохо для другого.

Также у женщины есть несколько простых секретов, которые каждый может попробовать дома.

По ее словам, одним продуктом, которым все должны запастись, является солнцезащитный крем.

"Я не хожу на солнце с 30 лет и наношу Factor 50 каждый день. Дерматолог проверил и сказал, что моя кожа на 20 лет моложе, чем должна быть. Поверьте, это так просто", – добавила Даниэлл.

Она каждый день намазывает лицо и руки солнцезащитным кремом, а также активно прибегает к косметическим процедурам для тела.

"Я пользуюсь очень хорошим режимом ухода за кожей, который подходит для моего возраста. Он не особенно дорогой, но я очень усердно соблюдаю режим", – рассказала американка.

Даниэлл использует несколько продуктов с ретинолом (витамином А) на ночь, так как это лучшее средство для обновления кожи после 40–50 лет. А утром наносит на лицо сыворотку с витамином С, которая предотвращает появление возрастных пятен.

"Одна вещь, которую может сделать каждый, – это осанка", – подчеркнула женщина.

Также она дала совет тем, кто борется со своим весом. Американка считает, что основной причиной лишних килограммов является сидячий образ жизни и неподходящая диета.

"Образ жизни приносит долголетие, другого секрета нет. Я никогда не напрягаю свое тело. Я стараюсь делать красивые и плавные движения. Каждый день гуляю на свежем воздухе не менее 40 минут", – добавила Даниэлл.

Из еды американка употребляет понемногу овощей, мяса, углеводов и молочных продуктов. При этом она не ограничивает себя.

"Я не верю в диеты и питаюсь очень осознанно. Мне нравится хорошо поесть вне дома и выпить бокал хорошего красного вина. Все в меру, ничего сумасшедшего", – сказала американка.

Кроме этого, в моде она выбирает простоту.

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