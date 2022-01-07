50-летняя женщина без единой морщины раскрыла свой секрет красоты: нужен всего 1 доллар

50-летний косметолог по имени Кейт Джеймс раскрыла секрет молодости, который обойдется всего в 1 доллар или до 30 грн. Женщина продемонстрировала действенную технику, как уберечь кожу от морщин с помощью скотча.

Когда-то этому ее научил наставник в мире косметологии доктор Брант, передает The Sun. С тех пор Кейт пользуется лайфхаком с клеящей лентой и убеждает, что именно это делает ее лицо "свежим" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалист рассказала, что во время эмоциональных разговоров кожа постепенно разрушается и образуются глубокие и маленькие морщинки. Чтобы предотвратить этот процесс, в начале третьего десятка Джеймс открыла для себя спасательное средство от старения – скотч.

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Она советует отрезать 4 небольших кусочка по 3 сантиметра и клеить их между бровями, над ними и посреди лба. Таким образом, при избыточной эмоциональности и активном изменении выражения лица будет ощущаться дискомфорт.

По словам автора, при систематическом повторении процедуры в свободное время, вырабатывается привычка – не делать лишних движений лицом, что в будущем поможет коже сохранить эластичность.

Некоторые подписчики 50-летней женщины сочли этот способ гениальным, хотя и не слишком удобным. Нашлись и такие, которые уже давно практикуют подобную манипуляцию, переняв ее у старшего поколения.

Однако большинству все же не понравился совет. "Я бы никогда не променяла эмоции на отсутствие морщин", "Женщины теперь должны беспокоиться о том, чтобы морщины не появились из-за выражений лица? Индустрия красоты меня убивает", "Мне нравится смотреть в зеркало и видеть историю своих эмоций, которая отразилась в морщинах", – написали комментаторы.

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