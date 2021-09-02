10+ трендов в макияже, которыми уже давно пользуются все модницы

Тренды в макияже меняются каждый сезон, поэтому все модницы пытаются пристально следить за переменами. Еще несколько месяцев назад в моде были широкие брови, наращенные ресницы и нюдова помада, однако сейчас все меняется.

OBOZREVATEL пишет о новых приемах в макияже, которыми уже пользуются знаменитости. Культовые тенденции подходят каждой девушке.

Наращенные ресницы уже не давно не в моде, зато звезды ввели новый тренд – склеенные ресницы.

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Яркий летний макияж дополнят блестки, которые можно наносить на глаза и скулы. Также глиттер визажисты рассыпают на нос, виски и брови.

Все девушки уверены, что в моде натуральные брови. Однако некоторые знаменитости уже вводят новый тренд – высокие и более утонченные брови.

Смелые модницы экспериментируют со стразами. Визажисты утверждают, что это самый легкий способ сделать трендовый макияж, нужно просто выровнять тон, сделать контуринг и приклеить камни на лицо.

Идеальные и ровные стрелки больше не в моде, поэтому девушкам не стоит часами стоять перед зеркалом. Можно провести несколько хаотических линий, поставить точечки и макияж будет готов.

Девушки подбирают одинаковый цвет теней, волосы и одежду. Образ в одном оттенке выглядит изысканно и трендово.

В 90-х был тренд на разноцветные туши и сейчас яркие ресницы снова вернулись. Модницы не боятся выделиться и выбирают тушь от белого до темно-синего цвета.

Оранжевый цвет подходит почти всем девушкам, поэтому он на пике популярности уже несколько сезонов подряд.

Визажисты настаивают, чтобы девушки отказались от резкого контуринга и заменили его нежными румянами. Лайфхак – вместо румян можно использовать любимую губную помаду, тогда оттенок точно подойдет к лицу.

Натуральная красота все же остается на пике популярности. Звезды пользуются хитростью и наносят консилер под глаза, прозрачный блеск для губ, укладывают брови и легко прорисовывают тушью ресницы. Поклонники думают, что знаменитость опубликовала фотографии без макияжа.

Ранее девушки любили делать яркий макияж с акцентом на всех зонах. Современные модницы выбирают только одну зону: губы или глаза. Если яркая губная помада, то тушь и тени наносить не нужно.

Smoky eyes уступил место смелому макияжу в ярком цвете на глазах, который не нужно растушевывать. Популярность набирают все оттенки синего и голубого.

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