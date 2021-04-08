5 причесок на каждый день, которые можно сделать за несколько минут
Иногда, чтобы сделать трендовую прическу, не нужно выбрасывать бешеные деньги в салоне красоты. Существует масса быстрых укладок, которые спасут в любой ситуации.
Сделать эффектную прическу своими руками под силу каждому за считанные минуты. OBOZREVATEL собрал 5 экспресс-вариантов для любого события.
Прическа в романтическом стиле
Чтобы сделать нежную прическу, вам понадобятся невидимки и маленькая резинка. Отделите волосы на затылке по обе стороны и равномерно закрутите в два жгута.
Завяжите жгуты сзади маленькой резиночкой.
Чтобы добавить объема перетяните пряди в середину пучка. Затем зафиксируйте результат невидимками.
Сдержанная голливудская прическа
Для укладки вам понадобится резинка, шпильки и пена для фиксации. Сначала хорошо зачешите волосы назад.
По всей длине, кроме корней, нужно смазать волосы пеной для фиксации.
Хорошо расчесав волосы, завяжите хвост и закрутите гульку внизу. Затем зафиксируйте пучок шпильками. Еще раз пройдитесь пеной или лаком для волос.
Стильная прическа на каждый день
Завяжите часть волос на затылке сверху в небрежный пучок и зафиксируйте резинкой.
Чтобы скрыть резинку, возьмите прядь волос и оберните пучок.
Чтобы добавить объема, возьмите тонкий гребешок и начешите волосы. Результат зафиксируйте лаком.
Небрежный пучок – тренд 2021 года
Подобная прическа актуальна для обладательниц длинных, средних и коротких волос. Завяжите вымытые и сухие волосы в свободный высокий хвост. Расправьте его по ширине и наденьте еще одну резинку, чтобы получилась гулька.
Все остальные волосы соберите и закрутите вокруг гульки, фиксируя шпильками. Затем можете нанести мусс, это позволит длительное время сохранить форму.
Сдержанная укладка на средние волосы
Завяжите высокий тугой хвост и разделите его на две части.
Обладательницам кудрявых и "непослушных" волос следует зафиксировать их кремом или другими средствами. Каждую разделенную часть прикалываем невидимками к резинке, чтобы получился полукруг.
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