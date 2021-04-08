5 причесок на каждый день, которые можно сделать за несколько минут

Иногда, чтобы сделать трендовую прическу, не нужно выбрасывать бешеные деньги в салоне красоты. Существует масса быстрых укладок, которые спасут в любой ситуации.

Сделать эффектную прическу своими руками под силу каждому за считанные минуты. OBOZREVATEL собрал 5 экспресс-вариантов для любого события.

Прическа в романтическом стиле

Прическа в романтическом стиле подойдет под платье.

Чтобы сделать нежную прическу, вам понадобятся невидимки и маленькая резинка. Отделите волосы на затылке по обе стороны и равномерно закрутите в два жгута.

Чтобы сделать эту прическу вам понадобится несколько минут.

Завяжите жгуты сзади маленькой резиночкой.

Нежная прическа подойдет на длинные и средние волосы

Чтобы добавить объема перетяните пряди в середину пучка. Затем зафиксируйте результат невидимками.

Прическа в романтическом стиле подойдет на любое событие.

Сдержанная голливудская прическа

Прическа подойдет на короткие волосы

Для укладки вам понадобится резинка, шпильки и пена для фиксации. Сначала хорошо зачешите волосы назад.

Голливудскую укладку можно сделать за несколько минут

По всей длине, кроме корней, нужно смазать волосы пеной для фиксации.

Блестящая укладка своими руками.

Хорошо расчесав волосы, завяжите хвост и закрутите гульку внизу. Затем зафиксируйте пучок шпильками. Еще раз пройдитесь пеной или лаком для волос.

Стильная прическа на каждый день

Трендовую прическу можно сделать за несколько минут

Завяжите часть волос на затылке сверху в небрежный пучок и зафиксируйте резинкой.

Все большую популярность завоевывают природные и небрежные прически.

Чтобы скрыть резинку, возьмите прядь волос и оберните пучок.

Это модная и универсальная укладка, которую можно использовать как в повседневной жизни, так и для "выхода в свет".

Чтобы добавить объема, возьмите тонкий гребешок и начешите волосы. Результат зафиксируйте лаком.

Небрежный пучок – тренд 2021 года

Создать небрежную стильную прическу в домашних условиях несложно.

Подобная прическа актуальна для обладательниц длинных, средних и коротких волос. Завяжите вымытые и сухие волосы в свободный высокий хвост. Расправьте его по ширине и наденьте еще одну резинку, чтобы получилась гулька.

Существует множество вариантов легких, праздничных и вечерних укладок.

Все остальные волосы соберите и закрутите вокруг гульки, фиксируя шпильками. Затем можете нанести мусс, это позволит длительное время сохранить форму.

Сдержанная укладка на средние волосы

Прическа подходит под любой наряд.

Завяжите высокий тугой хвост и разделите его на две части.

За несколько минут можно сделать стильную прическу

Обладательницам кудрявых и "непослушных" волос следует зафиксировать их кремом или другими средствами. Каждую разделенную часть прикалываем невидимками к резинке, чтобы получился полукруг.

Оригинальная прическа для "непослушных" волос

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