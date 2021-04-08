5 зачісок на кожен день, які можна зробити за декілька хвилин

Іноді, щоб зробити трендову зачіску, не потрібно викидати шалені гроші в салоні краси. Існує маса швидких укладок, які врятують в будь-якій ситуації.

Зробити ефектну зачіску своїми руками під силу кожному за лічені хвилини. OBOZREVATEL зібрав 5 експрес-варіантів для будь-якої події.

Зачіска в романтичному стилі

Зачіска в романтичному стилі пасуватиме під сукню.

Щоб зробити ніжну зачіску, вам потрібні шпильки та маленька резинка. Відділіть волосся на потилиці по дві сторони і рівномірно закрутіть у два джгути.

Щоб зробити цю зачіску вам знадобиться кілька хвилин.

Зав'яжіть джгути ззаді маленькою резиночкою.

Ніжна зачіска підійде на довге та середнє волосся

Щоб додати об'єму, перетягуйте пасма в середину волосся. Потім зафіксуйте результат шпильками.

Зачіска в романтичному стилі підійде на будь-яку подію.

Стримана голлівудська зачіска

Зачіска підійде на коротке волосся

Для укладки вам знадобиться резинка, шпильки і піна для фіксації. Спершу гарно розчешіть волосся назад.

Голлівудську укладку можна зробити за декілька хвилин

По всій довжині, окрім коренів, потрібно змастити волосся піною для фіксації.

Блискуча укладка своїми руками.

Гарно розчесавши волосся, зав'яжіть хвіст і закрутіть гульку внизу. Потім зафіксуйте пучок шпильками. Ще раз пройдіться піною або лаком для волосся.

Стильна зачіска на кожен день

Трендову зачіску можна зробити за кілька хвилин

Зав'яжіть частину волосся на потилиці зверху у "недбалий" пучок і зафіксуйте резинкою.

Все більшу популярність завойовують природні і недбалі зачіски.

Щоб приховати резинку, візьміть пасмо волося і обгорніть пучок.

Це модна і універсальна укладка, яку можна використовувати як у повсякденному житті, так і для "виходу у світ".

Щоб додати об'єму, візьміть тоненький гребінець і начешіть волосся. Результат зафіксуйте лаком.

Недбалий пучок – тренд 2021 року

Створити недбалу стильну зачіску в домашніх умовах нескладно.

Подібна зачіска актуальна для власниць довгих, середніх і коротких волосся. Зав'яжіть вимите і сухе волосся у вільний високий хвіст. Розправте його по ширині і одягніть ще одну резинку поверх, щоб вийшла гулька.

Існує безліч варіантів легких, святкових і вечірніх укладок.

Все інше волосся зберіть і закрутіть навколо гульки, фіксуючи шпильками. Потім можете нанести мус, це дозволить на тривалий час зберегти форму.

Стримана укладка на середнє волосся

Зачіска дуже оригінальна й пасує під будь-яке вбрання.

Зав'яжіть високий та тугий хвіст і розділіть його на дві частини.

За кілька хвилин можна зробити стильну зачіску

Власницям кучерявого та "неслухняного" волосся варто зафіксувати його кремом для волося або іншими засобами. Кожну розділену частину заколюємо до резинки шпильками, щоб вийшло півколо.

Оригінальна зачіска для "неслухняного" волосся

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