4 небезпечні косметичні процедури, про шкоду яких мовчать

Міжнародна тренерка з фейсбілдінгу, фахівчиня із природного омолодження Юлія Сайфулліна перерахувала косметичні процедури, які можуть нашкодити здоров'ю. У списку опинилися термоліфтинг, ботокс, гіалуронова кислота та прошивка.

Так, "ботокс", або ботулін, – токсин ботулізму, який має потужний вплив на нервову систему. Нервові закінчення м'язів із часом втрачають здатність скорочуватися і розслабляються, пише Cosmo.

Гіалурон використовують для того, щоб позбутися глибоких зморшок і складок, а також, щоб скорегувати овал обличчя. Однак популярний засіб може стати причиною ускладнень і неприємних наслідків. Наприклад, призвести до часткової або повної втрати чутливості, некрозу тканин або фіброзу шкіри.

Термоліфтинг допомагає представницям прекрасної статі боротися зі старінням шкіри. Але у разі неправильно виконаної процедури можливі серйозні опіки, також організм може відповісти дуже інтенсивним виробленням колагену, що загрожує фіброзом.

Прошивка, яка допомагає скорегувати овал обличчя, може призвести до появи рубцевої тканини і потовщень шкіри. Крім того, тканини втрачають еластичність і швидко грубіють.

Експертка резюмує, що до вибору косметичної процедури варто підходити з усією серйозністю і відповідальністю, щоб надалі не зіткнутися з несподіваними наслідками.

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