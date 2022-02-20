Химия любви. Как работают афродизиаки и в чем их секрет

Обоняние – это единственное из всех человеческих ощущений, которое тесно и напрямую связано с лимбической системой. А именно она формирует эмоции и реакции. Поэтому когда люди встречаются с ароматом, он невольно вызывает определенные чувства. Особенно, если речь идет об афродизиаках, которые усиливают привлекательность у противоположного пола на подсознательном уровне и стимулируют половое влечение.

Как пишет Harpers Bazaar, молекулы афродизиаков очень малы. В связи с этим они легко преодолевают все барьеры организма и при нанесении на кожу мгновенно попадают в кровеносную систему, запуская череду химических реакций в организме.

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По мнению ароматерапевта Анастасии Титовой, для того чтобы повысить половую активность, стоит выбирать афродизиаки на основе эфирных масел иланг-иланга, нероли, розы, черного перца, пачули, коры корицы, кардамона, мускатного ореха, амириса, сандалового дерева, абсолюты жасмина, туберозы и ванили.

При этом стоит помнить, что у каждого афродизиака есть свой характер.

К примеру, все специи – жаркие и горячие, древесные ароматы воплощают в себе силу и стойкость, а цветочные – чувственность.

Ароматерапевт утверждает, что мужчинам подойдут мускатный орех, кардамон, пачули, листья бетеля, черный перец и нероли, которые можно разбавить нотками цитрусовых. А женщинам – ваниль, цветочные аккорды и бархатный сандал.

Выбирать афродизиаки эксперт рекомендует исходя исключительно из собственных ощущений. Но если ваш выбор целенаправлен, то, к примеру, смесь масел иланг-иланга, пачули, черного перца, апельсина, мирры и коры корицы настраивает на особенное вечернее состояние, включает сексуальное желание. Кора корицы согревает изнутри, апельсин добавляет уверенности в себе. А черный перец повышает либидо.

Использовать афродизиаки можно по-разному:

1. Нанести на кожу – лучше на пульсирующие точки: шею, запястье и ложбинку на груди.

2. Добавить в массажное масло.

3. Сделать аромаванну. Так как эфирные масла не растворяются в воде, эфирное масло следует добавлять в соль для ванн.

4. Включить аромалампу или диффузор.

Справка. Афродизиаки – это вещества, которые повышают половое влечение и сексуальную активность.

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