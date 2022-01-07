8 цветов, которые никогда не стоит дарить женщине

Цветы – это, казалось бы, идеальной подарок на любой праздник, который всегда считается беспроигрышным вариантом. Однако среди изобилия красочных растений можно выбрать не самый удачный букет. С фиалками, розами, гвоздиками, сухоцветами и другими прекрасными представителями флоры связано много примет, легенд и традиций, которые легко могут испортить впечатление от презента.

OBOZREVATEL собрал топ-8 цветов, которые лучше никогда не дарить женщинам или же научиться преподносить их правильно. Зная об этих правилах, можно избежать ошибок и не испортить сюрприз неприятным осадком.

Сухоцветы

Такие букеты стали очень популярными и модными в последние годы. Однако многие флористы не рекомендуют покупать их в качестве подарка девушке, подруге или маме. Дело в том, что эти цветы ассоциируются с зимой, увяданием и окончанием жизни. По учению феншуй, они символизируют мертвую энергию.

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Желтые гвоздики

Да, многое зависит от цвета. К примеру, если вы заприметили белые гвоздики – смело берите их в качестве подарка, поскольку они являются символом любви и чистоты. Желтые – их противоположность. Они означают презрение и ненависть.

Фиалки

Лиловые, сиреневые и ярко-фиолетовые цветы окутаны грустной легендой. Бог неба, грома и молний в древнегреческой мифологии Зевс превратил дочь Атланта в фиалку, чтобы уберечь от ухаживаний Аполлона. Поэтому этот цветок ассоциируется с горем, печалью и преждевременной гибелью.

Подсолнух

С солнечным цветком также связана многолетняя история, которая произошла в Америке в 15 столетии. Когда испанские захватчики достигли США, они увидели издали подсолнечное поле и подумали, что это золото. Теперь этот цветок является символом ложного богатства.

Красные розы

Букет красных роз нельзя дарить замужним женщинам. Это правило этикета. Мужчина, нарушивший его, демонстрирует, что он намерен увести жену из семьи и хочет вызвать ревность своего оппонента.

Мак

Маки нельзя дарить молодоженам, а также не стоит добавлять их в букет невесты. Эти цветы ассоциируются с чрезмерным спокойствием и вечным забвением. Перечисленные значения вовсе не ассоциируются с чувствами по случаю зарождения новой семьи.

Петуния

Фанаты "Гарри Поттера" знают, что маму "мальчика, который выжил" звали Лили, а ее озлобленную сестру – Петуния. Писательница не просто так выбрала для негативной героини такое имя. Петуния – красивый цветок, однако он является символом гнева и негодования.

Лютик

Желтый нежный цветок вовсе безобиден и не несет в себе никакого плохого подтекста. Однако он символизирует ребячество и детскую несерьезность. Если захотите преподнести такой букет любимому человеку, то лучше подумайте. Подаренный лютик означает легкомыслие в ваших отношениях и незрелость чувств.

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