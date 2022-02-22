15 недорогих способов улучшить интерьер, о которых не все знают

Дизайнеры перечислили простые и доступные каждому вещи, которые помогут кардинально изменить интерьер жилья за малые деньги. Небольшие изменения, стоимостью менее чем за 100 долларов каждое, вдохнут в дом новую жизнь и энергию.

Издание The Washington Post назвало 15 уникальных лайфхаков для обновления своего гнездышка. Ниже приводим их список.

Расхламляйтесь по 30 минут в день. Дизайнер из Хьюстона Мэри Паттон утверждает, что меньше вещей намного лучше для психического здоровья.

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Проведите инвентаризацию всего дома. Также, по ее словам, как только вы избавитесь от хлама, решите, что вам действительно нужно. Пройдите комнату за комнатой и составьте список того, где вам нужен приставной столик, стул или новая краска. Отметьте, что нужно отремонтировать.

Добавьте искусство. Дизайнер Шерил Лакетт считает, что винтажные предметы искусства в комиссионных или антикварных магазинах часто продаются в рамах, что позволяет сэкономить большую часть стоимости нового произведения искусства.

Краска. Также Лакетт утверждает, что краска играет важную роль в интерьере. По ее словам, туалетную комнату можно сделать с помощью одной банки краски, если стены в хорошем состоянии и вам не нужно грунтовать. "Черная дверь творит чудеса с точки зрения поднятия вещей, если в комнате достаточно света для этого", – добавила дизайнер.

Добавьте растения. Паттон рекомендует покупать недорогие растения, такие как змеиные, и интересные кашпо. Важно найти нужный цвет.

Наймите дизайнера интерьера на час. Всем нам иногда нужна чужая точка зрения. "Даже хороший друг, у которого есть вкус, может помочь", – добавила Паттон.

Создайте стену галереи семейных фотографий. Если у вас много фотографий, можно взять три набора и соединить их вместе. Они будут хорошо смотреться в коридорах и на лестницах, а не в основной части дома.

Установите пробковые стены. На кухне или в детской игровой комнате Паттон предлагает использовать наклеенные пробковые плитки, чтобы создать места для размещения семейных фотографий, рождественских открыток или детских рисунков.

Поменяйте лампочки. Дизайнеры утверждают, что все лампочки в вашем доме должны быть одного цвета. Также можно установить диммеры для управления уровнем освещенности.

Попробуйте подключаемое освещение. "Подключаемые настенные бра – это действительно забавный способ повысить уровень освещения в доме без необходимости прокладывать провода и электричество через стены", – рекомендует дизайнер Ариана Гриу. По ее словам, лучше выбирать бра на декоративных шнурах, которые можно обернуть вокруг больших настенных крючков для ультрасовременного вида. Кроме того, даже большие подвесные светильники могут быть подключены и подвешены к потолку для дополнительного освещения.

Добавьте прозрачные шторы. Также Гриу рекомендует вешать занавески за более тяжелыми оконными шторами. Они придадут интерьеру эффекта уединения для переходных моментов ранним утром и ближе к вечеру и смогут фильтровать свет.

Обои на потолок. Акцентные обои можно клеить на потолки небольших комнат, таких как гостиные или туалетные.

Замените оборудование. Мебель или шкафы – это недорогое обновление. Дизайнеры говорят, что чем крупнее аппаратное обеспечение, тем визуально эффектнее оно выглядит.

Добавьте цвет. Важно выбрать основную ткань разных цветов и подобрать под нее подходящие тарелки, вазы, подушки и покрывала, чтобы сделать комнату интереснее.

Создавайте декоративные моменты. Книжные полки, кофейные столики, свечи, сухоцветы или зелень, а также небольшие рамки в нечетном количестве всегда более привлекательны с точки зрения кластеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть восемь вещей, которые убьют интерьер любой квартиры. Поэтому эксперты советуют помнить о том, что даже самые малые недостатки могут показать изысканный дизайн бессмысленным решением.