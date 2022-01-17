'Убийцы' интерьера. 8 вещей, которые испортят любую квартиру

Каждая хозяйка мечтает сделать свой дом уникальным и уютным. Однако иногда это не получается даже при самом модном ремонте и дорогой мебели. Дело в том, что есть вещи, которые "убивают" интерьер.

Издание Дом&Сад назвало самые ужасные мелочи, который портят вид квартиры. Речь идет о восьми, казалось бы, незаметных на первый взгляд ошибках.

Торчащие провода и удлинители. Кроме того, что это опасно, разбросанные по квартире шнуры создают впечатление беспорядка, даже если дом идеально убран. Недостаточное количество розеток. На сегодняшний день у каждого члена семьи есть гаджет, а то и несколько. Конечно, все устройства требуют зарядки и когда розетку приходится делить, дело может дойти даже до скандала между близкими. Сантехнические люки. Одно лишь упоминание об этом слове сразу вызывает отвращение. Это – "интимные" места в квартире, которые должны быть спрятаны от глаз. Особенно посторонних. Небрежные стыки покрытий. И самый красивый паркет может испортить неаккуратное соединение. В таком случае появляется чувство незавершенности. Бросающиеся в глаза молдинги. Такой декор изначально был придуман для того, чтобы скрыть недостатки. Он может дополнять дизайн, но "перекрикивать" его ни в коем случае. Неподходящий декор. Множество разных статуэток, старые советские сувениры, неуместные вазочки и прочее никогда не сделают ваш интерьер уникальным. Они только продемонстрируют отсутствие вкуса. Обилие поверхностей. Главное правило дизайна – не переборщить. Тут действует то же правило, что и с неподходящим декором. Сушилки для белья. Бытовые вещи должны быть спрятанными. Швабры, тряпки, ведра не стоят ни у кого на виду. И сушилки можно добавить в этот перечень подручных вещей хозяйки, которые никто не должен видеть.

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Эксперты советуют помнить о том, что даже самые малые недостатки могут показать изысканный дизайн бессмысленным решением. Поэтому важно быть бдительным к каждому уголку своего жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять вещей в квартире могут катастрофисчески испортить интерьер, сделав его устаревшим.