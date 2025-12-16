ЖК не построят: в КГГА рассказали, что происходит с катком 'Крижинка'

Ледовый спорткомплекс "Крижинка" на левом берегу продолжает работать в штатном режиме до конца сезона. Дети будут тренироваться там до 31 мая 2026 года.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова.

Она напомнила, что этот имущественный комплекс был в частной собственности. Город арендует там каток и спортивный зал для занятий юных киевлян по фигурному катанию.

"Нынешний владелец ледовой арены готов к диалогу с городом. Вместе мы обсуждаем, в каком формате "Крижинка" будет существовать дальше, и пытаемся создать модель, выгодную обеим сторонам – и владельцу, и киевлянам. Сейчас среди родителей воспитанников ДЮСШ ходят слухи, что там якобы могут построить жилой комплекс. Но эти опасения напрасны, ведь сооружение находится в пределах заповедного природного комплекса", – заверила Елена Говорова.

Она отметила, что в сотрудничестве с Департаментом молодежи и спорта продолжается проработка нескольких вариантов дальнейших действий города. В частности, специалисты Департамента обсуждают вместе с руководителями 2 спортивных школ, которые занимаются в "Крижинке", каким образом можно будет закрыть потребности их учеников в тренировках в случае, если новый владелец передумает сотрудничать с городом.

По словам Елены Говоровой, у Киева действительно большая потребность в катках. С начала полномасштабной войны добавилось большое количество детей, которые приезжают из разных регионов и занимаются у столичных тренеров.

"Мы не стоим на месте в ожидании решения владельца "Крижинки". Ищем и привлекаем государственных и бизнес-партнеров, которые смогут открыть еще один каток для города, без привлечения бюджетных средств. Так, в прошлом году города-партнеры Киева передали довольно дорогостоящее оборудование именно для катков. В частности, приехали три ледовые машины. Также нам подарили борта для катка. Поэтому мы активно ищем возможности, чтобы развивались хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Чтобы у наших детей были современные катки, а эти виды спорта получили новый толчок к развитию", – отметила Елена Говорова.