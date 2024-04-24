Жизненно важно для наших войск: Кличко поблагодарил Конгресс за решение о помощи Украине

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов Америки за то, что законодатели поддержали сокращенную процедуру рассмотрения пакета о помощи Украине. Это позволит провести скорейшее обсуждение законопроекта в течение 30 часов и завершить процесс утверждения новой помощи нашей стране.

Об этом Кличко написал на своей странице в соцсети Х. Он назвал последние решения Конгресса США новостями чрезвычайной важности.

Мэр Киева подчеркнул, что вооружение, которого Украина ждала более полугода, сегодня жизненно важно на фронте и для защиты украинских городов и сел от обстрелов российских террористов.

"Новости чрезвычайной важности. Конгресс США завершает процесс утверждения новой помощи Украине. Это жизненно важно для наших войск на передовой, защиты наших городов и инфраструктуры от нападений российских варваров", – написал Кличко.