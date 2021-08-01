Зеленского снова заметили в одном из супермаркетов Киева. Фото

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из супермаркетов в Киеве. Глава государства покупал продукты.

Соответствующее фото в воскресенье, 1 августа, опубликовал в Facebook пользователь Костянтин Левошко. На нем президент стоит около кассы магазина (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Как отмечается, это произошло в супермаркете Le Silpo на Бессарабской площади (Бассейная, 6). Главу государства сопровождала охрана.

Как добавил автор фото в комментариях, Зеленский был в маске, поэтому мало, кто его узнал. Только один человек попросил сделать фото с президентом.

Видео дня

Напомним, ранее политика заметили в магазине Good Wine в столице. На опубликованном видео президент стоит с тележкой, наполненной разными продуктами. При этом он был одет в спортивную одежду. Во время пресс-марафона 10 октября 2019 года Зеленский рассказал, что чаще всего ходит именно в Good Wine, где может купить хлеб, вино, сыр и воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года украинцы массово постили в социальных сетях фото с президентом Владимиром Зеленским. Он отмечал новогодние праздники на курорте Буковель в Карпатах.