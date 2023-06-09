Застройщиков обяжут оснащать жилые дома укрытиями: готовятся изменения к законам

Власти Киева будут инициировать обращение, чтобы застройщики не могли обойти законодательную норму, обязывающую их оснащать возводимые ими жилые дома укрытиями и хранилищами.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Законодательство, регулирующее строительные нормы, должно предусматривать безальтернативное строительство в жилых домах укрытий и хранилищ и устранить для застройщиков возможность обходить эту норму. Городские власти инициируют соответствующее обращение, чтобы такие законодательные изменения были разработаны и внесены в ближайшее время.

"Мы не можем не уделять внимание и требованиям в сфере строительства. На сегодняшний день застройщики, к сожалению, обходят существующие требования обязательного оснащения в домах укрытий и хранилищ. Причина тому – пробелы в действующем законодательстве, которое требует предусмотреть укрытие в проекте строительства или чтобы была возможность пользоваться хранилищем рядом. Так вот "или" не должно быть!", – объясняет замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Пантелеев отметил, что ГСЧС и местное самоуправление отстранены от процесса принятия домов в эксплуатацию. К чему это приведет, будет видно. Он отметил, что в фонде защитных сооружений практически отсутствуют новостройки

Именно поэтому, отметил Петр Пантелеев, город будет инициировать соответствующие обращения, чтобы эти пробелы были устранены.