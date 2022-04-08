Застройщик Perfect Group возобновил работу в условиях войны

Украинский застройщик Perfect Group приступил к частичному возобновлению строительства некоторых жилых комплексов. Строители возобновили работы по закладке фундамента будущих многоэтажек.

Об этом строительная компания сообщила на своей странице в Facebook. Отмечается, что застройщик в ответ на призыв КГГА к возобновлению работы бизнеса принял решение о начале строительных работ, не требующих техники, задействованной в обороне нашей страны.

"Так на строительных площадках Stanford и Riverdale строители возобновили работы по бурению и установке свай для закладки фундамента будущих секций и домов. Работаем для восстановления Украины и для того, чтобы вы могли получить свои будущие желанные дома. Все будет Украина!", – говорится в сообщении.