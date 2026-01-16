УкраїнськаУКР
Запасались с 2022 года: какие резервные мощности имеет Киев на случай чрезвычайной ситуации

Андрей Колотовкин
Киев с 2022 года наращивал резервные энергетические и теплогенерирующие мощности для обеспечения работы критической инфраструктуры, медицины, социальной сферы и жилого фонда. По состоянию на сейчас в столице сформирован запас оборудования и решений на случай чрезвычайных ситуаций.

Информацию о подготовке резервных мощностей обнародовала Киевская городская государственная администрация на своем официальном сайте. В КГГА отметили, что город системно готовился к возможным кризисным сценариям и продолжает развертывание дополнительных мощностей.

Накопление ресурсов

По данным городских властей, для нужд критической инфраструктуры, учреждений здравоохранения и социальной сферы подготовлено около 1 120 генераторов различной мощности. Также в Киеве есть 69 мобильных передвижных котельных. Отдельно для жилого сектора в рамках городских программ энергоэффективности и энергоустойчивости закуплено еще 4 500 единиц оборудования, в частности генераторы, инверторы и батареи.

В столице дополнительно разворачивают генераторные мощности со стороны ГСЧС на 6,8 мВт и со стороны города на 7 мВт. Параллельно реализуется проект строительства когенерационных установок. Сейчас построено пять мини-ТЭЦ, которые проходят эксплуатационное тестирование, еще две находятся на финальной стадии монтажа оборудования.

В Киеве действует около 1 300 пунктов обогрева, где можно зарядить телефоны, павербанки и другие гаджеты, а также согреться. Из них примерно 200 пунктов развернул социально ответственный бизнес в торговых сетях города, еще около 50 – это мобильные пункты ГСЧС. Информацию о ближайших пунктах можно найти на Google-карте в приложении Киев Цифровой или в Дії.

Для обеспечения водой работает сеть из более 170 бюветных комплексов, из которых 154 имеют возможность подключения к генераторам. Карта бюветных комплексов Киева размещена по ссылке.

В городе также определены 10 опорных больниц с автономными котельными, 15 больниц имеют собственные скважины, а 13 учреждений здравоохранения подключены к мобильным котельным.

Отдельно отмечается, что аптечная сеть коммунального предприятия Фармация продолжает стабильную работу на базе столичных медучреждений. Даже во время стабилизационных или экстренных отключений электроэнергии 23 аптечных пункта в больницах обслуживают пациентов, в том числе шесть из них работают круглосуточно и имеют резервное питание.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Раде Шмыгаль также обратился к украинскому бизнесу, призвав его существенно снизить энергопотребление. В частности, выключить наружную рекламу, вывески, подсветку и экраны.