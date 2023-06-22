Заниматься укрытиями в Киеве планируют поручить николаевскому Киму, чья область входит в тройку худших по хранилищам

Обсуждаемое назначение главы Николаевской ОГА Виталия Кима на главу Киевской городской военной администрации для решения проблемы убежищ выглядит странно. Николаевская область – в тройке самых проблемных по состоянию убежищ. Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

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"Сейчас живо обсуждают возможное назначение на главу Киевской военной администрации главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Если отбросить политику и на секунду допустить, что назначение Кима – это не попытка устранить Кличко и Киевсовет от управления городом, а действительно стремление решить проблему с убежищами, то назначение Кима, мягко говоря, странно. Берем результаты первой проверки укрытий по всей стране службами ГСЧС. В тройке самых проблемных: Львовская, Запорожская и Николаевская области. Для сравнения, в Николаевской области закрыты почти 500 убежищ, в Киеве – 25", - информирует Александр Черненко.

Он отмечает, что эта кадровая ротация не имеет отношения к убежищам.

"Если Попкоу снимают из-за того, что не обеспечил организацию укрытий в столице, то по такой логике нужно снимать с главы Николаевской ОВА и Кима. И на этом точка. Но данная кадровая ротация не имеет никакого отношения к убежищам. Ким – это надцатая попытка центральной власти отобрать у киевлян их право выбора. А убежища тут ни при чем", - подчеркнул Черненко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко выступил с резким заявлением о том, что происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и его лично. По его словам, это разрушает самоуправление и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного положения. "Кому-то снова не терпится взять под контроль столицу", - заявил Кличко.