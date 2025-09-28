'Занималась спортом, замечательное дитя!' Киевляне несут на место гибели 12-летней девочки цветы и игрушки. Видео

Жители Киева приносят на место гибели 12-летней девочки Саши цветы и игрушки. Жизнь ребенка оборвалась на месте пораженного вражеским средством воздушного нападения многоэтажного дома в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Попадание пришлось прямо в квартиру, где она жила.

Что известно

Возле дома лежат живые цветы, мягкие игрушки и стоят зажженные свечи, которые принесли неравнодушные люди.

По словам соседки семьи – Людмилы, 12-летняя девочка вместе со своими родителями была дома, когда снаряд попал непосредственно в их квартиру.

Саша была хорошим ребенком, любила учиться.

"Ребенок у них такой веселый – спортом, английским занимался. Такая активная. И в Канаде она была. Были за границей, приехали в школу. Очень замечательное дитя. Это просто шок", – сказала пани Лариса.

Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупанты атаковали Киев и область. Из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Разрушениям подверглись жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и на Киевщине. Среди жертв – 12-летняя девочка, которая погибла в многоэтажке в Соломенском районе: ее тело спасатели деблокировали из-под бетонной плиты, которая упала на ребенка.

Также в ночь на 28 сентября оккупанты ударили по Запорожью. В результате атаки возник пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения, также известно по меньшей мере о 27 пострадавших, среди которых – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России по украинским городам, во время которой вражеские войска запустили почти 500 дронов-камикадзе и более 40 ракет различных типов. Глава государства заявил, что Украина будет наносить ответные удары.

