Закон о столице противоречит Конституции и лишает киевлян права избирать власть в своем городе, – Кличко

Развитие местного самоуправления является важнейшим фактором демократического развития общества. Однако действующая власть пытается свернуть процесс децентрализации в Украине, ограничить местное самоуправление и другие демократические достижения, создав так называемую жесткую вертикаль президентской власти.

Об этом заявил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время онлайн-заседания рабочей группы Европейского комитета регионов.

Я и мои коллеги из Ассоциации городов Украины убеждены, что важным фактором демократического развития общества является развитие местного самоуправления. Поскольку именно оно создает фундамент, на котором держатся все демократические институции, – сказал Кличко. – Мы с энтузиазмом и надеждой поддержали процесс децентрализации в Украине "К сожалению, сегодня мы видим попытки свернуть этот процесс. Ограничить местное самоуправление и другие демократические достояния. Снова создать так называемую жесткую вертикаль президентской власти (когда-то пытался сделать и Янукович). Только благодаря нашей активной позиции удалось отклонить проект изменений в Конституцию Украины, предложенный провластной командой в 2019 году. Но после так называемой "доработки" он вернулся к нам с теми же недостатками", – отметил Кличко.

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Он отметил, что, в частности, в предложенных изменениях в Конституцию предусматривается право парламента и Президента лишать местное самоуправление и передавать их префектам, назначенным президентом. Префекты получат полномочия останавливать исполнение решений органов местного самоуправления. А президент – сможет останавливать деятельность местных советов и председателей, избранных жителями местных общин. Раздел по территориальному устройству игнорирует управленческие особенности крупных городов и процессы формирования городских агломераций.

"Наша Конституция требует других изменений – тех, которые способствовали бы развитию местного самоуправления. Необходимо четко определить сферы ответственности органов самоуправления на базовом, субрегиональном и региональном уровнях. Поскольку отсутствие соответствующей нормы Конституции дает возможность центральным органам обычным законом лишать полномочий субъектов самоуправления. так давно это произошло с органами субрегионального уровня, которые в результате лишены полномочий и необходимых ресурсов, таким образом, мы видим, что, к сожалению, центральную власть беспокоят не проблемы эффективного самоуправления, а концентрация собственных полномочий. проекте нового закона об особенностях публичной власти в городе Киеве (законопроект №2143-3д "О городе Киеве – столицу Украины"). Законопроект, противоречащий Конституции Украины и фактически лишающий киевлян права избирать власть в своем городе", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что, несмотря на то, что большинство резонансных и раскритикованных в Украине и за ее пределами положений из предыдущего законопроекта депутаты парламента изъяли, создали другую проблему – решили вмешаться в конституционное право Киевского городского совета самостоятельно управлять городскими районами. Согласно законопроекту, полномочия создавать районы узурпирует правительство.

"Киевский городской совет также не будет определять полномочия районных советов – в отличие от всех других крупных городов Украины. Для Киева делают исключение, которое противоречит Конституции. Но соответствует планам провластной команды установить свой контроль над городом и его ресурсами", – сказал Кличко.

Подытоживая, он подчеркнул, что развитие местного самоуправления, расширение его полномочий и децентрализация власти не имеют альтернативы.

"Члены Ассоциации городов Украины будут отстаивать эти принципы, защищать права и интересы местных общин, рассчитывая, в частности, понимание и поддержку Европейского комитета регионов", – отметил Виталий Кличко.