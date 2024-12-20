Заходили несколькими волнами: силы ПВО уничтожили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Киев

Силы обороны сбили все российские дроны-камикадзе, которыми враг ночью 20 декабря пытался атаковать Киев. Обломки упали на территорию нежилой застройки в Деснянском районе – предварительно, без последствий.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко. Он добавил, что на столицу вражеские БПЛА заходили несколькими волнами, воздушная тревога в течение ночи объявлялась дважды.

"Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах и на территории города. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы", – отметил чиновник.

По его словам, в результате атаки российских БПЛА, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территории нежилой застройки.

Информации о критических разрушениях, пожаре или пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

"Прошу всех киевлян всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя!" – подчеркнул начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки РФ ночью 17 декабря обломки сбитых БПЛА в Киеве повредили легковой автомобиль в Соломенском районе, окно в жилом доме на Печерске, а также остекление окон дома в Днепровском районе. Обошлось без пострадавших среди населения города.

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