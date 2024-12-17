Оккупанты атаковали Киев дронами, прогремели взрывы: в результате падения обломков повреждены окна и авто

В Киеве утром во вторник, 17 декабря, во время воздушной тревоги в нескольких районах раздались взрывы. Из-за вражеского БПЛА в столице работали силы ПВО.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В столице работают силы ПВО. Вражеский БПЛА двигается в направлении центра города. Находитесь в укрытиях!" – призвал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже в пресс-службе КМВА уточнили, что в результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в трех районах столицы. В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль, в Печерском – обломок повредил окно в жилом доме. В Днепровском – обломки повредили остекление окон в жилом доме. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на 14 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако в результате падения обломков сбитых объектов повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба ночью 16 декабря уничтожили над Украиной 27 российских дронов разных типов. Еще почти два десятка БПЛА тоже не достигли своих целей благодаря противодействию средств радиоэлектронной борьбы.

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