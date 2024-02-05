За 2023 год в Киеве произошло почти 1900 ДТП: патрульные назвали основные причины

За весь прошлый, 2023 год, в столице произошло 1894 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как следствие: 103 человека погибли и еще 2133 – получили травмы разной степени тяжести

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Об этом сообщили в полиции Киева. Отмечается, что чаще всего происшествия с пострадавшими произошли в пятницу.

"Анализируя количество ДТП по времени совершения, следует отметить, что пик аварийности приходится на 17 часов. В это время было совершено 8,2% от всех ДТП", – отмечают правоохранители.

Основными причинами аварий с пострадавшими являются:

– Нарушение правил маневрирования (40%).

– Превышение безопасной скорости (15%).

– Нарушение правил проезда пешеходных переходов (14%).

– Переход проезжей части в неустановленном месте (9%)

– Несоблюдение безопасной дистанции (8%).

– Нарушение правил проезда перекрестков (4%).

За отчетный период в столице зарегистрировано 803 ДТП именно из-за нахождения водителя в нетрезвом состоянии. За двенадцать месяцев 2023 года полицейскими составлено 8191 протокол по ст. 130 КУоАП ("Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения") КУоАП.

"Уважаемые водители, не пренебрегайте собственной безопасностью и безопасностью других", – резюмировали печальную статистику полицейские.

Напомним, в конце января сообщалось, что в Украине за год на 26% выросло количество ДТП на дорогах. За 2023 год по всей стране было зарегистрировано 26 642 аварии. Всего в автоавариях пострадали 29 502 человека, погибли 3053 человека.