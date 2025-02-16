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Враг атаковал Киевщину "Шахедами", есть сбитые цели: фото последствий

Марина Лисничук
Кияни
2 минуты
630
Враг атаковал Киевщину 'Шахедами', есть сбитые цели: фото последствий

В ночь на 16 февраля над Киевской областью противовоздушная оборона сбила ряд российских ударных дронов и БПЛА-имитаторов. В результате атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах.

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Об этом сообщил и. о. главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Он отметил, что обошлось без пострадавших среди населения.

Враг атаковал Киевщину "Шахедами", есть сбитые цели: фото последствий

"Враг еще раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Тревога продолжалась более пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", – написал он.

Враг атаковал Киевщину "Шахедами", есть сбитые цели: фото последствий

По его словам, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Но из-за атаки в Бориспольском районе возникло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства. Также поврежден частный дом.

Враг атаковал Киевщину "Шахедами", есть сбитые цели: фото последствий

В Броварском районе повреждены шесть частных домов: там выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

Враг атаковал Киевщину "Шахедами", есть сбитые цели: фото последствий

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Всем людям, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь", – отметили в ОВА.

Враг атаковал Киевщину "Шахедами", есть сбитые цели: фото последствий

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля страна-агрессор РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: из-за падения обломков сбитой цели в Оболонском районе повредило офисные здания и образовалась глубокая воронка. В результате вражеского воздушного нападения погиб человек, а среди пострадавших был малолетний ребенок.

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