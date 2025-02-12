Глубокая воронка от российской ракеты, поврежденные здания и автомобили: последствия утренней атаки РФ по Киеву. Фоторепортаж

Утром в среду, 12 февраля, страна-террорист РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского удара, в частности, в Оболонском районе повреждены офисные здания.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Так, в среду, 12 февраля, около 4:30, войска страны-террориста РФ атаковали Киев баллистическими ракетами. В нескольких районах города зафиксировали падение обломков сбитых вражеских объектов.

В частности, в Оболонском районе в результате обстрела были повреждены офисные здания. Взрывной волной в них выбиты окна, частично разрушены наружные стены. На месте падения российской ракеты образовалась глубокая воронка. Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, в Оболонском районе в результате обстрела есть погибший. Также было известно о трех пострадавших, среди которых 9-летняя девочка.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также представители коммунальных служб. Рабочие уже приступили к уборке территории от последствий террористического удара РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 12 февраля и утром устроила комбинированную атаку на Украину. Враг запустил семь баллистических ракет по Киеву и Кривому Рогу и атаковал 123 беспилотника.

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