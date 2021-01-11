Возле 'Эпицентра' в Киеве устроили ажиотаж. Фото и видео

Возле "Эпицентра" в Киеве, который ранее работал несмотря на запреты локдауна, утром 11 января собралась большая очередь людей.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL. покупатели не придерживаются социальной дистанции, не все надевают маски, а некоторые развлекаются, делая селфи на фоне толпы.

Гипермаркет выдает заказы, которые принимаются онлайн. В зависимости от товара ждать заявку приходится от получаса до суток, пока скомплектуют, мелкая электроника – быстро, стройматериалы – медленнее.

Отметим, 8 января, в первый день локдауна, журналисты OBOZREVATEL проверили несколько "Эпицентров" в некоторых городах Украины. С утра они были открыты, но продавались только продукты питания. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивался уже на кассе.

После обеда магазины неожиданно объявили о закрытии и начали принимать только онлайн-заказы.

Напомним, OBOZREVATEL также проверил, как соблюдается запрет на торговлю в некоторых магазинах и базарах Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в последний день перед зимним локдауном, 7 января, люди устроили массовые гуляния. Украинцы пошли развлечься в торговые центры страны.