Біля 'Епіцентру' в Києві влаштували ажіотаж. Фото і відео

Біля "Епіцентру" в Києві, який раніше працював незважаючи на заборони локдауна, вранці 11 січня зібралася велика черга людей.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL. покупці не дотримуються соціальної дистанції, не всі надягають маски, а деякі розважаються, роблячи селфі на фоні натовпу.

Гіпермаркет видає замовлення, які приймаються онлайн. Залежно від товару чекати заявку доводиться від півгодини до доби, поки скомплектує, дрібна електроніка – швидко, будматеріали – повільніше.

Відзначимо, 8 січня, в перший день локдауну, журналісти OBOZREVATEL перевірили кілька "Епіцентрів" в деяких містах України. З ранку вони були відкриті, але продавалися тільки продукти харчування. Решта група товарів продавалася за такою схемою: продавці виписували накладну на товар і друкували документ, де вказували "онлайн замовлення". Сам же товар оплачувався вже на касі.

Після обіду магазини несподівано оголосили про закриття і почали приймати тільки онлайн-замовлення.

Нагадаємо, OBOZREVATEL також перевірив, як дотримується заборона на торгівлю в деяких магазинах і базарах Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в останній день перед зимовим локдауном, 7 січня, люди влаштували масові гуляння. Українці пішли розважитися в торгові центри страни.