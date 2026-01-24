"Вовремя остановили кровотечения": в полиции показали кадры первых минут после ночной атаки РФ. Видео
Киев в ночь на 24 января подвергся комбинированному обстрелу дронами и ракетами. Правоохранители сразу оказали помощь пострадавшим и обеспечили беспрепятственное движение спецтранспорта.
Первые минуты после атаки зафиксировали на видео полиции. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба полиции.
"Ночью враг атаковал столицу дронами и ракетами. Мы совместно с другими спецслужбами все время были рядом и помогали горожанам: оказывали помощь раненым, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта", – говорится в сообщении.
На одном из гражданских предприятий двое работников получили ранения. Патрульные быстро остановили кровотечения, наложили турникеты и передали пострадавших медикам. К сожалению, один человек погиб.
Полиция отмечает, что враг сознательно выбирает гражданские объекты.
Горожан призывают во время воздушной тревоги идти в укрытия и оставаться там до сигнала отбоя.
Ранее OBOZ.UA писал, что ночью под вражескими ударами оказались, в частности, Киев и область. Известно, что есть погибший и раненые. На местах попаданий или падения обломков сбитых целей вспыхнули многочисленные пожары.
Также РФ массированно атаковала Харьков дронами.
В городе горели многоэтажные и частные дома, известно о разрушении общежития, где живут переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом. Среди пострадавших – беременная и ребенок.
