Во вторник в центре Киева перекроют движение: кто должен приехать

Во вторник, 3 февраля, в столицу Украины должен приехать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В связи с проведением охранных мероприятий дорожное движение в центре Киева перекроют.

О запланированном визите Рютте сообщил нардеп Ярослав Железняк. А о временных ограничениях движения предупредило Управление госохраны Украины.

"3 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", – говорится в сообщении Управления госохраны.

Рютте выступит в Верховной Раде

По информации Железняка, Марк Рютте планирует выступить с речью в украинском парламенте.

Во вторник, 3 февраля, начнется 15-я сессия Верховной Рады. Как сообщил нардеп, в проекте повестки дня среди запланированных пунктов указано выступление генерального секретаря Североатлантического альянса.

"Завтра будет открыта 15-я сессия Рады. Никогда в истории даже до 13-й сессии не дотягивал парламент, но из-за войны и здесь поставил рекорд... Будет открытие, выступление генсека НАТО, ряд процедурных моментов", – написал в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

Официальных сообщений ни от НАТО, ни от украинской стороны относительно визита Марка Рютте в Киев пока не обнародовали.

В Киев также собирается Туск

Кроме того, свой визит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он сообщил в соцсетях в понедельник, 1 февраля.

При этом дату Туск не назвал, указал лишь, что будет в столице "в течение следующих нескольких дней".

"В течение следующих нескольких дней я буду в Киеве по приглашению Владимира Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять совсем одну", – подчеркнул он в заметке.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлый раз Марк Рютте посещал Украину 15 апреля прошлого года, когда он прибыл с неанонсированным визитом. Тогда генеральный секретарь НАТО вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Одессу. Они посетили госпиталь, в котором военные восстанавливаются после ранений.

