Во время ночной атаки на Киевщину погибли три человека: фото последствий разрушений

Российские военные преступники во время массированной атаки в ночь на 25 мая убили трех жителей Киевщины. В ряде районов области разрушены дома, пострадали десять человек.

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Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Он опубликовал фото с последствиями второго за последние двое суток воздушного нападения РФ.

"Двое погибших обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе. Дополнительная информация устанавливается", – отметил чиновник.

По его словам, в Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась.

В этом же районе пострадали еще пять человек, в том числе два ребенка. В Фастовском районе травмировались две женщины, еще два человека – в Бучанском районе.

"В целом уже фиксируется 10 пострадавших. На местах чрезвычайных ситуаций работают ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады", – добавил глава ОВА.

Добавим, что так же вторую ночь подряд Россия массированно атаковала "Шахедами" и ракетами Киев: в столице тоже разрушения, пострадало более десяти человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая Россия атаковала Киевскую область баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В результате падения обломков сбитых целей повреждения зафиксировали в пяти районах, пострадали мирные жители.

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