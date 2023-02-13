Во Франции собрали 300 тыс. евро на две солнечные электростанции для Киева, – Кличко

Киев получил в качестве гуманитарной помощи две уникальные солнечные электростанции от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy. Установят эти электростанции в медицинских учреждениях Святошинского района столицы. Для их приобретения французские партнеры собрали 250 тыс. евро. Еще 50 тыс. евро предоставила компания JCI.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Одна из автономных электростанций (25,6 кВт/ч) будет работать в Консультативно диагностическом центре. Другая (76,8 кВт/ч) – в Святошинском психоневрологическом интернате. К монтажу электростанций французские специалисты приступят уже сегодня.

"Медицинские учреждения должны работать 24/7, чтобы спасать здоровье и жизни киевлян. Но в нынешних условиях отключений электроэнергии медики не могут оказывать надлежащую медицинскую помощь только при свете фонарей или свечей. Должно работать специальное оборудование, реанимации, лаборатории, а для этого нужно электричество. Поэтому мы продолжаем обеспечивать объекты критической инфраструктуры столицы альтернативными источниками питания", – отметил Виталий Кличко.

Он поблагодарил друзей и партнеров за помощь и поддержку, которая так необходима особенно этой зимой, когда российский агрессор не прекращает обстрелы критической инфраструктуры и пытается оставить киевлян без света, воды и тепла.

Напомним, всего с начала войны Киев привлек и получил от европейских партнеров 40 современных машин скорой помощи, 36 пожарных автомобилей (два из них в декабре отправили в Харьков, подвергающийся постоянным обстрелам) и 72 городских автобуса. Также украинская столица получила несколько сот генераторов разной мощности.