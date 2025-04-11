'Ведали себя агрессивно': сопредседатель фракции 'УДАР' в Киевсовете Белоцерковец рассказал об обысках у себя, которые устроило ГБР. Видео

Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски у сопредседателя фракции "УДАР" Киевского городского совета Дмитрия Белоцерковца. Депутат городского совета рассказал, что обыски проходили без решения суда, а представители ГБР вели себя агрессивно, нанося психологическую травму его семье.

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Об этом он сказал во время заседания горсовета. По словам Белоцерковца, его семья была сильно поражена действиями следователей.

Он отметил, что его мать испытала психологический стресс, когда правоохранители пришли к ней с агрессивными запросами.

"У моей матери, жены – инвалида второй группы, которая потеряла глаз во время военных действий 26 февраля 2022 года, когда, к сожалению, мои дети также находились в автомобиле, но благодаря просто везению они выжили, так же, как и выжила моя жена. Их утро началось с того, что пришли представители ДБР, сначала вели себя очень агрессивно против инвалида второй группы, довели психологические проблемы. Пришли они со словами моей матери тоже: "Ну что, выборы начались, поэтому мы пришли к вам". Вот это были слова тех, кто приходил к моей матери", – сказал депутат.

Белоцерковец подчеркнул, что уже пережил тяжелую потерю – когда-то он потерял нерожденного ребенка из-за действий силовиков. Он выразил надежду, что в этот раз трагедии не повторятся.

"Все это происходило без решения суда. Основная задача – это разбалансировать меня лично как лидера фракции, мэра столицы. И так вышло, что сегодня в КМР мы с вами находимся в ключевом моменте. В моменте, когда либо КМР будет работать, несмотря на давление, либо мы с вами отдадим полномочия местные и лишим киевлян демократии", - добавил он.

Напомним, Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю Службы безопасности пятого президента Украины Петру Порошенко Юрию Федорову.

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