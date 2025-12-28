Вечная память Герою: на Запорожском направлении погиб выпускник КПИ. Фото

На войне против российских захватчиков погиб Виталий Блощица, выпускник Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. С 2014 года он был волонтером, а с первого дня полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на официальной странице КПИ им. Игоря Сикорского в Facebook. "На войне погиб выпускник нашего университета Блощица Виталий (03.03.1969 – 19.12.2025)... Виталий закончил Электроакустический факультет 1994 года (сейчас – Факультет электроники) по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" (инженер видео- и звукотехники)", – отметили там.

Виталий Блощица служил в 130-м отдельном батальоне территориальной обороны. Он участвовал в обороне Киевщины, а затем – в боях за освобождение Харьковской области.

Воин был прикомандирован к Оперативно-стратегической группировке войск "Днепр", после чего выполнял боевые задачи вблизи Бахмута. Впоследствии был переведен в Морскую пехоту Украины.

После этого Виталий проходил службу в 414-й бригаде беспилотных систем "Птицы Мадьяра". Погиб Герой 19 декабря в Запорожской области, выполняя боевое задание. Ему было 56 лет.

Воин был награжден знаками отличия главнокомандующего Вооруженных сил Украины "За добросовестную службу" и "За сохраненную жизнь", знаком отличия министра обороны Украины "За ранения", дважды награжден знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

Прощание с Виталием состоялось 26 декабря 2025 года в городе Боярка. Его похоронили на Аллее героев городского кладбища.

