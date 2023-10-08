В знак солидарности на улицах Киева будет развеваться флаг Израиля, – Кличко

Сегодня вечером, в 20:00, на цифровых носителях рекламы на улицах столицы будет развеваться флаг государства Израиль. Также он будет развеваться на коммунальных электронных информационных табло на больших перекрестках города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, флаг появится в Киеве в знак солидарности украинцев с израильским народом, подвергшимся агрессии.

"Городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций разместить флаг Израиля. В знак солидарности украинцев с израильским народом, который испытал агрессию и сражается сегодня за свою страну. Одно ненаказанное зло расползается и сеет беду везде. Варварство и жестокость, неуважение законов должно пресекаться решительно: умиротворение агрессоров только разжигает их больные аппетиты и фантазии, – написал Виталий Кличко.

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Напомним, Израиль впервые за 50 лет официально объявил о состоянии войны.

Как известно, в субботу, 7 октября, Израиль потерпел ракетный удар с нескольких мест в Газе. Лидер военного крыла ХАМАС заявил, что группировка начала новую операцию против Израиля.

Израильская армия после массированных ракетных обстрелов со стороны палестинского анклава ударила по территории Сектора Газы. Министр обороны Израиля распорядился о срочном сборе резервистов.

В субботу, 7 октября, вечером армия обороны Израиля возобновила контроль над большинством населённых пунктов на границе с Сектором Газы, в которые ранее проникли боевики ХАМАСа и Исламского джихада. Режим чрезвычайной ситуации распространен на всю территорию израильского государства.

По состоянию на утро воскресенья количество раненых в результате обстрелов Израиля террористической группировкой ХАМАС увеличилось до примерно 1854 человек. По меньшей мере, 400 человек погибли.